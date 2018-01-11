央视热播剧《换了人间》有张洛阳面孔

生活中的黄继鹏

黄继鹏(左)和毛泽东的扮演者唐国强(剧照由黄继鹏提供)

核心提示

从8日起，革命历史剧《换了人间》在央视一套首播。鲜为人知的是，这部剧中有一张洛阳面孔——黄继鹏，他在剧中出演毛泽东的俄文翻译师哲，同时是毛泽东的秘书。他是如何与《换了人间》结缘的？近日，《洛阳晚报》记者对黄继鹏进行了采访。（>>>点击看黄继鹏接受采访视频和该剧拍摄花絮）

《换了人间》中的俄文翻译师哲，是咱洛阳人黄继鹏演的

黄继鹏说，《换了人间》是一部革命历史剧，由唐国强、刘劲、王伍福、郭连文、卢奇等主演。该剧讲述了中华人民共和国成立前后的历史风云，以及国共两党在军事、政治、经济、统战等各个领域的殊死较量。

记者了解到，该剧8日在央视一套首播，每晚两集，截至昨晚已播出10集。在第2集结尾，周恩来告诉毛泽东，斯大林同志发来密电，苏共特使米高扬要来石家庄与毛泽东进行会谈。剧中周恩来对毛泽东说：“我已经通知师哲同志，给你当翻译了。”随后，米高扬秘密访华，与毛泽东进行会谈，黄继鹏扮演的俄文翻译师哲出场。

“40集《换了人间》中，我扮演的师哲出场20余集。”黄继鹏说，第2集、第3集只是他演出的热身，在接下来毛泽东访苏和师哲随同周恩来、彭德怀、刘少奇等人访苏的剧情中，他的戏份较重，大家可以继续关注。

黄继鹏生于1982年，家住洛龙区，从小喜欢唱歌和主持，影视表演专业毕业。从2005年起，他先后参演《鉴真东渡》《解放》《东方》《太行山上》等电视剧，与著名表演艺术家唐国强、刘劲、王伍福等多有合作。

毛泽东的扮演者唐国强赞赏他的台词功力，邀请他参演

“能出演师哲，离不开毛泽东的扮演者唐国强老师的推荐。”黄继鹏说，他之前和唐国强有过多次合作，唐国强对他的台词功力很欣赏，在《换了人间》开拍前，唐国强邀请他参与演出。

经过试镜，导演组觉得黄继鹏的年龄和气质与师哲比较接近。

《换了人间》第3集，毛泽东请米高扬品尝从西柏坡滹沱河冰层下面捕上来的鲤鱼，然而，米高扬以“俄罗斯人不吃死鱼”为由拒绝了，惹得毛泽东不高兴，当场表示“他米高扬不吃，留着我毛泽东吃”。随后，米高扬喝了一杯衡水老白干，周恩来问他酒怎么样，米高扬说“好，属烈性酒，比伏特加好”。这时，毛泽东转头责问师哲“怎么不翻译”。师哲赶紧说自己忘翻译了，他告诉毛泽东“衡水老白干比伏特加好”。毛泽东听了脸上露出笑意，让师哲问米高扬，我国春秋战国之前，各路诸侯大兴酿酒之风，那时候俄罗斯人吃死鱼还是活鱼。这让师哲感到为难，怕这个问题惹怒米高扬。他征求毛泽东的意见，毛泽东要他“照实翻(译)”。好在米高扬并未动怒，反而赞扬毛泽东有远大的眼光、高明的策略，是很了不起的领袖人物，这场宴会得以顺利进行。

黄继鹏说，几分钟的剧情，他却要花费比其他演员更多的时间来背台词。原来，师哲是俄文翻译，黄继鹏需要把翻译双方和师哲的台词都背下来，才能在演出中不掉链子。

先后出演蒋介石和毛泽东的秘书，让他学到很多知识

在2009年9月播出的电视剧《解放》中，黄继鹏出演蒋介石的秘书，和蒋介石的扮演者马晓伟进行合作，他在该剧中的表演得到马晓伟和剧组的肯定。此后剧组经常邀请黄继鹏参与演出。在演出中，黄继鹏与众多艺术家前辈也有了比较深入的接触，这让他受益颇深。

在《换了人间》中，黄继鹏出演师哲，成为毛泽东的秘书，而剧中蒋介石的扮演者仍是马晓伟。“能出演毛泽东和蒋介石的秘书，和唐国强、马晓伟两位老师演对手戏，这是我的幸运。”黄继鹏说，两位老师表演经验很丰富，从他们身上能学到很多知识，不管是做人还是专业上都让他受益匪浅。

对话黄继鹏：“我想尝试各种各样的角色，不断突破自我”

记者：除了《换了人间》，还有哪些新剧要和大家见面？

黄继鹏：电视剧《寻找邓颖超》，我扮演我党地下电台创始人李强。电视剧《袁崇焕》，我出演魏忠贤手下的一个公公。两部剧都有望在央视一套播出。

记者：你经常出演主旋律电视剧，为什么要在《袁崇焕》中扮演公公？

黄继鹏：作为一名演员，我想尝试各种各样的角色，不断突破自我。

相关链接

师哲(1905年—1998年)，俄语翻译家，曾长期兼任毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德的俄文翻译，多次参加中苏两党两国间的最高层会谈。在暮年，他口述出版了《在历史巨人身边》《我的一生》等回忆录，引起国内外广泛关注。（ 洛阳晚报记者 余子愚/文 张斌/图）