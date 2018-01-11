洛阳侦破一起重大网络荐股诈骗案 嫌犯一人分饰多角“钓鱼”

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加入一个股票推荐QQ群，看到“群成员”称自己赚了成千上万元，心动了的熊先生怎么也没想到，他已经落入犯罪分子精心编织的网……

“犯罪分子为了行骗煞费苦心，买了500多个QQ号，在QQ群里一人分饰多角，引诱被害人上钩。”昨日，东关派出所民警告诉记者。上月，一起重大网络荐股诈骗案在瀍河区法院一审宣判，3名主犯分别被判处有期徒刑11年、10年6个月、10年。

1 向股票推荐QQ群的“李老师”汇款8800元后，他被踢出群

去年12月15日，瀍河区法院对一起重大网络荐股诈骗案做出一审宣判。主犯李某甲、李某乙、余某分别被判处有期徒刑11年、10年6个月、10年，分别并处罚金10万元；同案的其他7名成员分别被判处6个月到4年的有期徒刑，分别被处数额不等的罚金。

得知宣判结果，市民熊先生感到很欣慰，犯罪分子得到了应有的惩罚，也让更多人避免上当受骗。

此案要从2016年3月说起。当年3月23日，熊先生加入一个股票推荐QQ群，群里有一名“李老师”给大家荐股。

“李老师”在群里跟大家分享“用户捷报”，声称“做股票先知先觉吃肉，后知后觉喝汤，不知不觉付账，赚钱靠的是消息和效率”。有多名“群成员”在QQ群里发截图称，在股票分析师的提示操作下，赚了成千上万元。

看到群里讨论热烈，熊先生心动了。当年8月他分两次向“李老师”汇款8800元用于购买股票推荐服务，然而，他购买了“李老师”推荐的多只股票后均赔钱。熊先生遂联系“李老师”讨说法，对方却将他踢出群并拉黑。意识到被骗，熊先生于当年8月29日到东关派出所报案。

2 五个月内仅通过一次话的手机号码，帮警方锁定犯罪嫌疑人

“接到报警后，我们判断这是一起网络荐股诈骗案。”办案民警说，由于熊先生被踢出群，找不到那个股票推荐QQ群，警方侦办工作陷入被动。

警方根据熊先生提供的信息，查证发现“李老师”的QQ号码、银行卡和手机号码，使用的均不是其本人的身份信息。

民警判断，“李老师”背后是一个犯罪团伙，他们有着较强的反侦查能力。经过筛查，民警发现熊先生提供的手机号码与“李老师”的银行卡进行了捆绑，手机号码收到的信息均为银行流水。

“从表面上看，‘李老师’平时不使用这个手机号码打电话。”民警说，经过排查，他们发现该手机号码在五个月内仅进行过一次通话。这个与“李老师”通话的人身份信息一定非常重要。

经过侦查，民警发现通话者为一名女子。随后，民警从该女子身上打开突破口，摸清了“李老师”的真面目。“李老师”就是李某甲，居住地为郑州。

3 购买500多个QQ号，在QQ群里一人分饰多角“钓鱼”

2016年3月至8月，犯罪嫌疑人李某甲先后在郑州市多个小区以投资理财公司的名义，招聘李某乙、余某等人为公司财务总监，海某等人为公司股票分析师，原某为公司会计，史某、姜某等人为公司业务员。

之后，李某甲等人用他人身份证办理多张银行卡，通过QQ群向股民发布虚假广告，宣称该公司是正规机构，有专业的股票分析师,是专业的股票操盘机构，具备股票投资咨询资质，能帮股民赢利。

为了骗取股民信任，犯罪嫌疑人购买了500多个QQ号，创建群聊，在QQ群里一人分饰多角，发布客户在其帮助下买卖股票赢利的虚假消息，让股民通过银行汇款缴纳服务费，进行诈骗。

李某甲为业务员制定“话术”模板，诱导被害人购买每年16800元、28800元、43800元、69800元等不同档次的会员服务。事实上，业务员提供的荐股信息均是在互联网上搜集的，股民根据这些信息进行炒股，自然很难赢利。

目前，东关派出所已查清被害人148人，涉及全国26个省份的81个市，案值281万余元。2016年年底，李某甲、李某乙、史某、原某等犯罪嫌疑人被东关派出所抓获归案。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 赵自强）