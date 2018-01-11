您想做出有特色的年夜饭吗？大厨免费教哦！

还有一个月就要过年了，今年阖家团圆时，您想不想做点儿有特色的菜肴？
自即日起，《洛阳晚报》社区版推出“晒晒家常菜”之新年团圆饭特别活动，邀请多个酒店的大厨走进我市多个社区，现场免费为居民示范和讲解凉菜、热菜及主食的制作诀窍，并邀请大家现场品尝各类菜品，学会了这些，您就可以亲手为家人做一桌美味的年夜饭啦！
大厨们要教的东西可不少：梅菜扣肉里面的肥肉怎么做才能肥而不腻、入口即化？凉菜里的炝汁加入什么作料更加爽口诱人？为啥家里做的糖醋排骨汤汁不入味，肉还那么难嚼？为啥黄豆芽肉沫粉条里的粉条总是卖相不好？
这些问题，在今后的活动中都能找到答案。不过，为了让更多人学到心仪的菜品制作方法，我们先做好了一份“年夜饭备选菜单”，请您选出自己想要学习的菜品并告诉我们，我们将确定呼声最高的6道凉菜、12道热菜和4道主食，列入“年夜饭菜单”，并在报纸上提前告知每场活动的具体时间。
赶快拨打电话报上您想学的菜品吧，说不定第一场活动教的就是这些菜哟！（洛阳晚报记者 李岚）
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