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网传小型货车道路运输证和驾驶员从业资格证取消？市交通局回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 09:21

　　“网传从本月1日起，国家要取消4.5吨及以下普通货车的道路运输证和驾驶员从业资格证，请问我市开始执行这项规定了吗？”10日，市民聂先生在洛阳网“百姓呼声”栏目上咨询。12日，《洛阳晚报》记者对这一传言进行了求证。

　　聂先生说，他有一辆双排小货车，办有普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证，目前道路运输管理机构对他驾驶的这辆小货车每年审验一次，费用为450元/年。“今年3月中旬我的小货车又该审验了，如果网上的传言属实，那我的车就不用再审验，这能省一笔钱呢。”聂先生说。

　　记者从市交通局得知，去年，交通运输部等14个部门印发了《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》(交运发〔2017〕141号)，文件提到要减轻道路货运经营负担，推动取消部分许可审批事项：落实国务院有关“放管服”改革要求，精简道路货运行政许可事项，研究推动取消道路货运站场经营许可、外商投资道路运输业立项审批、总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证，充分利用信息化手段、保险机制等，加强事中事后监管。

　　记者在交通运输部官方网站上看到，取消部分道路货运行政审批事项已被交通运输部等14个部门列入2018年年底前促进道路货运行业降本减负10件实事任务，由交通运输部负责，完成时限为2018年年底。

　　市交通局相关负责人说，目前我市交通部门未收到上级部门相关通知，没有发布正式取消的通知和具体实施方案，待有明确的文件或方案出来后，他们会通过《洛阳晚报》等主流媒体进行公布。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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