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“我为城市文明点赞为晚报暖心垫代言”征集活动进行中

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 09:21

　　智慧(左)采访公交车司机

　　●代言人：智慧

　　●职业：《洛阳晚报》时政采访部记者

　　作为一名跑公交口的记者，和公交车打交道是经常的事儿，因此，在此次征集活动中，洛阳晚报时政采访部的记者智慧也有很多话要说。

　　她回忆说，去年新的101路公交车上路的时候，她作为记者体验过一次，当时她看到车上有不少年轻人给老年人让座，这让她心里暖暖的。

　　智慧说，随着我市公交事业的发展，新公交车越来越多，科技含量也越来越高，乘坐体验越来越舒适，乘客也越来越文明。她期待“晚报暖心垫”能够惠及更多乘客，也期待更多人首选公交出行。

　　还有不少网友通过公众号“微动洛阳”(weidongluoyang)投稿，讲了自己和101路公交车的故事。

　　网友“新娃”说，和101路公交车有关的一件事，他记得特别清楚。2010年的农历正月十五，是他来洛阳后的第一个元宵节，当时人生地不熟的他，被同事们带着去老城的十字街玩到深夜。他坐101路公交车回家路过中州路与定鼎路交叉口时，公交车上面的“大辫子”掉了。于是，他和朋友5个人，齐力把公交车往前推了30多米。去年10月，他还在武汉路与西苑路交叉口推过一次103路公交车。“喜娃”开玩笑说，自己已经是“推车专业户”了。

　　尊敬的读者，您是不是101路公交车的老乘客？在乘车的过程中，是否遇到过打动您或让您印象深刻的暖心事儿？《洛阳晚报》“我为城市文明点赞为晚报暖心垫代言”征集活动，向全市征集与101路有关的故事。

　　如果您有话要说，可拨打本报热线66778866或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)微信公众号与我们联系。（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 杜卿/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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