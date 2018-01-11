今天洛阳多云到阴天 部分地区转零星小雨或雨夹雪

市民在新区体育公园玩滑板

刚过去的双休日我市白天气温较前期有明显回升，小记本想再许大家一个暖洋洋的承诺，但两股弱冷空气已悄悄来“造访”。

中央气象台预计，未来三天，先后有两股弱冷空气影响新疆北部、内蒙古大部、华北北部及东北地区，上述地区降温4℃到6℃，局部地区降温在8℃以上。华北中南部、黄淮西部和北部、陕西关中、四川盆地等地大气扩散条件会于17日夜间开始逐渐改善。这两天，南方地区气温会回升至正常或略偏高水平，虽然上海、浙江、福建、云南等地要从湿冷变为温暖，但也只是假入春。

市气象台预计，今天多云到阴天，部分地区转零星小雨或雨夹雪，气温-4℃到7℃，偏西风2级~3级，汝阳、嵩县、栾川部分地区有零星小雨或零星雨夹雪。明天阴天转多云，偏西风2级到3级，气温-4℃到10℃。

来自河南省气象台的消息，今天下午到夜里，黄河以南大部分地区有零星小雨，其中西部山区有雨夹雪。明日，我省东南部小雨停止。

中国天气网预计，在两股弱冷空气的影响下，北方地区气温将出现较小的波动，局部地区波动幅度在10℃左右。未来几天，全国平均气温接近往年同期或偏高，降水整体以偏少为主。专家提醒，回暖需要一个过程，您出行仍需注意加减衣物，谨防感冒等冬季高发病。呼吸道疾病患者尽量减少外出时间，以防身体出现不适。

近日，日本一则关爱小动物的暖心广告引来微博上众网友点赞。虽然这些天全国大部分地区都有升温，但毕竟还是冬天，依旧冻手冻脚的，小动物们也会寻找温暖的栖身之处。小记提醒有车的小伙伴们，车里也许有避寒的流浪小动物，开车前请拍拍引擎盖哦！

小记掐指一算，后天就要进入腊月了。一进入腊月，过年的气氛就逐渐浓厚起来。农历十二月为何称为“腊月”呢？汉朝应劭《风俗通义》载：“腊者，猎也，言田猎取禽兽，以祭祀其先祖也。或曰：腊者，接也，新故交接，故大祭以报功也。”又载：“阴历十二月也，以是月腊祭百神，故谓之腊月。”意思是阴历十二月，在这农闲的岁末，打猎获取禽兽，以祭祀祖宗和神灵，辞旧迎新，所以称为“腊月”。（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 禹东晖）