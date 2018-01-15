2号安置小区游园内的园林小品

去年年底前，伊滨经开区新建的5处小游园全部投用，伊滨经开区公园绿地更丰富了。该区还通过园林小品的表现手法，将地域文化、生态文明、现代科技等元素融入小游园建设，受到群众欢迎。

居民安置房外添游园

元旦假期，晌午的阳光正好，位于伊滨经开区高铁大道沿线的2号安置小区游园内一派火热景象，不少老人在游园里散步、带孩子玩耍。

66岁的高凤苗老人此前住在申明村，自从入住安置房后，成了该游园的常客。“这里有树、有草地、有座椅、有长廊，这么美的环境，搁以前想都不敢想，现在每天晌午、下午、晚饭后都来这儿散散步，俺们也过上了城里人的生活。”高凤苗感慨。

伊滨经开区交通市政局局长苏峰介绍，2017年该区共建成投用5处小游园，其中3处建在居民安置区旁，分别是高铁大道2号、3号、4号(王府路)安置小区游园，这些游园总面积约6.66万平方米，1公里服务半径内，可辐射周边6个社区约5万居民。其他两个小游园分别是核心区海绵城市广场游园和玉泉街游园，面积分别为2.86万平方米和4000平方米，服务半径涵盖7个社区约12.5万居民。

园林小品有很多可借鉴之处

距离2号安置小区游园不远，伊滨区3号安置小区游园内同样很热闹。游园里用石头堆砌的水滴广场很受老人和小朋友喜爱，年过六旬的车巧玲住进小区两年了，如今每天都带2岁多的孙子来这里玩。“这里的石头很特别，用不锈钢材质包裹着，看着现代感十足，小孩儿能坐能爬，老人也能按摩背部。”车巧玲说。

这样的园林小品是该区小游园建设的一大特点。苏峰介绍，新建小游园有些是沿高铁大道建设的，“高铁”是现代化、信息时代的代表元素，因此这些小游园，通过园林小品等突出现代文明。比如在这些小游园的飞碟广场、水滴广场、艺术石广场区域，园林小品采用不锈钢镜面、有机玻璃、太阳能板等材质，体现科技感和绿色环保理念。此外，打造“@”“wifi”等网络符号造型的园林小品，既能突出信息时代主题，又兼具坐椅等实用性。

玉泉街游园位于洛阳师范学院对面，因地处教学区，该游园突出历史、文化、书香等元素。如园内觚(读作gū，中国古代用作礼器)造型的园林小品，可供学生倚坐诵读。

王府路附近的小游园，则以“望得见青山，看得见绿水，记得住乡愁”为主题，园内小品以与乡愁有关的诗词为主，通过镂空雕刻等古典表现手法展示。

“将地域文化、生态文明、现代科技等元素融入游园建设，是我市近年小游园建设中大力倡导的，能提升游园品质，让居民游园更舒适、舒心。”市城市管理局(市城市综合执法局)副局长赵保平说，伊滨经开区在小游园建设中，通过打造园林小品，既突出现代感，展现伊滨新貌，又有传统历史，体现文化色彩，这是我市在小游园建设中可以借鉴之处。

新建城区公园绿地越来越丰富

伊滨经开区作为我市近年的新建城市区，公园绿地有限，随着该区居住人口不断增加，居民对公园绿地的需求也快速增长。近年，随着小游园建设项目的不断推进，该区公园绿地丰富起来，公园绿地系统也不断完善。

“小游园关系大民生，2017年我区新建成投用5处小游园，2018年还将再建设5处。”市城乡一体化示范区管委会副主任、伊滨经开区党工委书记李钢锤说，为使居民“出门300米见绿、500米见园”，打造15分钟生态休闲圈，今后将逐渐在宽度20米以上的道路绿化带内，配套建设小游园，同时配备公厕、垃圾箱、体育健身设施、坐椅、路灯等服务设施。

目前，伊滨经开区今年计划新建的5处小游园位置已敲定，分别是吉庆路与东棘街交叉口游园(2处)、科技大厦周边绿化游园、开元大道与孝文大道交叉口北侧游园、开元大道与开拓桥交叉口游园，游园设计方案已完成，预计新增公园绿地总面积超过3万平方米。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 薛宏涛 文/图）