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自创区成洛阳创新主动力源
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-15 08:44

　　媒体记者对激光增材强化尖轨技术进行采访

　　“滋……滋滋……”12日，在清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地中试基地，机械臂挥舞，激光喷嘴在涂抹着强化材料的金属工件上方快速穿梭，一层薄薄的“外衣”就“穿”了上去。

　　“利用我们的激光增材强化尖轨技术，能让铁路尖轨使用寿命延长3倍，一年可以为全国节省上百亿元。”该创业项目负责人何华自信满满地说，让他的听众——全国20余家媒体记者叹为观止。

　　这是省委宣传部、省科技厅组织的“新时代新气象新作为”郑洛新国家自主创新示范区大型主题采访活动现场。该采访活动从10日持续至12日，邀请由国家、省、市各级媒体构成的采访团在郑州、洛阳、新乡三市举行集中采访活动，对郑洛新国家自主创新示范区建设成就进行集中采访报道。

　　12日，采访团用一天时间，实地采访了中国空空导弹研究院、清华高端装备院洛阳基地、中航光电、中信重工、洛阳国家大学科技园等洛阳自创区的多家企业、科研院所和科技园区等。各单位积极展示创新发展成就，各展千秋，给媒体记者留下了深刻印象。

　　市自创办相关负责人介绍，过去一年，我市把自创区建设作为创新驱动发展的核心载体和现代创新体系的重要支撑，突出龙头带动，加快体制机制改革，强化创新政策先行先试，自创区建设取得明显成效。

　　——主体平台倍增加速。去年，洛阳自创区新增创新龙头企业10家，总数增至18家，占全市总数的90%；新增省级“科技小巨人(培育)”企业33家，占全市新增总数的70.2%；新增国家级创新平台载体9家，占全市新增总数的81.8%；新增高新技术企业53家、省科技型中小企业503家，均占全市新增总数一半以上。

　　——产业集群稳步推进。洛阳自创区加快实施自创区产业集群专项，经专家评审论证后推荐上报6个产业集群专项共13个项目和1个“基于VCT的工业无损检测”创新引领型项目，占全省总项目数的2/5。省、市拟三年内联合支持约3.7亿元，带动企业投入10亿元进行相关项目的研发和建设等。

　　——重点项目蹄疾步稳。洛阳军民融合产业园已于去年12月开工启动一期2平方公里园区建设，首批拟入园项目中10个已通过专家评审；银隆新能源(洛阳)产城融合产业园已于去年11月开工建设，总投资150亿元，未来将实现年产2万辆新能源特种车；吉利区黎明大成年产1000吨三氟化氮项目、金达公司沥青基碳纤维项目、河之阳公司高分子材料项目等进展顺利。

　　洛阳自创区建设全线推进，正让自创区成为我市创新发展的主动力源。数据说话：去年，洛阳自创区专利申请量6568件，占全市总量的65%；万人有效发明专利拥有量增至27.5件，是全市平均水平3.06倍；技术合同成交额29.8亿元，占全市比重达99.7%。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 文/图）

　　链接

　　媒体记者感言摘录

　　《经济日报》记者李梦圆：在洛阳，我看到了18500吨的油压机，也看到了只有指甲盖大小的光电连接器，在一重一轻之间我看到了洛阳自主创新、转型升级的步伐。我要用我的笔，将洛阳工业的新变化展示给更多人。

　　《河南日报》记者曹萍：在洛阳采访期间，我看到在各项政策的支持和引导下，洛阳创新创业的氛围活了起来。无论走到哪，不管是工人还是技术人员，谈到创新都能侃侃而谈，对创新特别有想法，也都在行动，让人感到这里的创新氛围非常浓厚，给我留下了深刻印象。

　　中原网记者付智军：此次洛阳行，让我看到洛阳在军民融合方面的特色和实力。特别是中船重工第七二五研究所积极推动“军转民”，不少民用产品无论是市场占有率还是技术地位都在行业位居前列，值得其他企业学习借鉴。 (锐鑫)
[ 责任编辑：史戎戎]
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