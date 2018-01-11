智慧健康养老 让老人“潮”起来

“互联网+养老”除了能让老人的健康获得科技呵护，让子女更安心，也能让老人借此走近智能时代，“潮”起来。

日前，我市涧西区郑州路街道办事处、珠江路街道办事处和西工区唐宫路街道办事处荣获“国家智慧健康养老示范街道”称号。（新闻回顾>>>）

只需10分钟，就能完成一次常规体检，检测报告通过云平台上传智慧养老服务中心健康档案后自动生成健康报告，追踪老人健康；智能腕表可24小时监控老人身体状况，老人佩戴后，一旦有突发情况，能紧急呼叫亲人和服务平台工作人员。

智慧健康养老像个“电子保姆”，实用、便捷、贴心，“智慧”二字满足了老年人在“互联网+”时代的养护需求，“互联网+养老”除了能让老人的健康获得科技呵护，让子女更安心，也能让老人借此走近智能时代，“潮”起来，通过养生保健角度，老人可轻松自然地接触健康智能产品，享受互联网的方便、快捷、智能。

为打造高品质“智能晚年生活”，《健康中国2030规划纲要》指出，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式。基于我国健康养老产业发展需求，“互联网+”行动将重点从智能健康产品、在线健康服务和智慧化养老服务推动“智能健身产品创新、壮大在线健康服务产业、发展智慧化养老服务新模式”三个方向出发。

让居家养老插上“互联网+”这双翅膀，健康动态监测，让老人随时掌握身体状况；防走失设备，让失智老人不慎走失后可及时被找回；防火、防盗等自动报警装置，让空巢、独居老人有了“隐形卫士”。

增强老人生活安全感，即使没有子女随时陪伴，老人也能在家中享受“智能晚年生活”，是每个人的期盼。不过，也要看到，打造高品质“智能晚年生活”，除了高科技助力，更需要子女、社区服务人员的耐心、细心、诚心，因为，再精密的机器也比不上人心的周到温暖。（新闻观察员 洛谭）