后坪村的“杠杆作用”

一名党员一面旗。

“把党员的‘杠杆作用’发挥好了，群众脱贫就有了坚强后盾。”在栾川县栾川乡后坪村驻村第一书记吴文杰看来，在脱贫攻坚战中，党员作用的发挥至关重要。

去年年底，后坪村如期摘掉了贫困村的帽子，吴文杰说，党员“杠杆作用”的发挥绝对要写上浓重一笔。

日前，记者来到后坪村，聆听到了许多感人故事，也切实感受到了什么叫“杠杆作用”。

“俺这辈子没这么高兴过”

2015年，脱贫攻坚战打响。按照我市安排，市公安局对口帮扶后坪村，局里选派国保支队网侦大队副大队长吴文杰任驻村第一书记。

“局领导对我说，放心，你的身后还有一批党员在支持你。”吴文杰说，局里决定抽调59名副科级以上党员领导干部分包贫困户，这让他充满信心。后来，吴文杰建了一个微信群，把大家全拉了进去。

微信群里，个个都是“活跃分子”，马立就是其中之一。

马立是市公安局特警支队副政委，分包了两户贫困户。“局里说，要发挥党员的‘杠杆作用’，作为党员，我不能没有作为。”马立说。

村民王新娃是马立分包的贫困户之一。2003年，王新娃在矿上务工出了事故，失去了双手，之后一直靠低保金维持生计，家徒四壁。

了解到情况后，马立联系到了一家社会公益组织，为王新娃募集到了5000元资金，帮他修了房顶、装了房门。之后，他还联系到了一个在栾川开办食用菌厂的朋友，介绍王新娃去看大门，每月能领到800元工资。

王新娃虽暂时未能脱贫，但起码的生活保障有了，有了一个温暖的“窝”。他在感动的同时，也对以后的生活充满了信心。“俺这辈子没这么高兴过，这是心里话。”王新娃说。

“我是‘小额贷款’专业户”

去年6月中旬，市公安局交警支队重庆交巡大队一中队中队长戴军来到后坪村，准备接替吴文杰任驻村第一书记，比要求的到岗时间提前了好几个月。“一是局里要求我提前进入角色，二是我也想提前过来扎根。”戴军说。

工作一段时间后，戴军发现，不少贫困户都想利用到户增收资金发展项目，但由于这部分资金的使用必须先上项目才能申请，大家都对这些钱能否真正到手心存疑虑。这时，他和吴文杰又想到了党员的“杠杆作用”。

他俩首先想到的是李新姣。李新姣是党员，也是村委委员，还是扶贫专干。“最重要的是，新姣是村里出了名的热心人。”戴军说，他俩让李新姣带头给贫困户讲解到户增收资金的使用政策，希望能打开一些贫困户的“脑壳”。

李新姣接下来的举动，让戴军和吴文杰二人怎么都没想到。

贫困户禹春伟想养牛，把牛都瞅好了，但就是因为担心到户增收资金落实问题一直不敢下手。李新姣得知后，从银行取了5000元递到了禹春伟手上：“到户增收资金拨下来，你再还我；如果我骗你，这钱你不用还。”

李新姣还用同样的办法“俘虏”了贫困户刘银环。她说，刘银环想养羊，缺2000元，她及时伸出了援手，最后，刘银环也如愿申请到了到户增收资金。

“他们都开玩笑说我是‘小额贷款’专业户。”李新姣说，她的钱只是转了一下手，就让贫困户吃了定心丸，打消了顾虑，“杠杆”真的能起到大作用。

“有钱大家赚，要富一起富”

在后坪村，党员田秋红是个“有两把刷子”的人，不但养鱼，还种草莓，日子过得红红火火。

前段时间，吴文杰和戴军找到田秋红，希望他能够带动贫困户增收。

“有钱大家赚，要富一起富。我是党员，这个觉悟还是有的，但我也有难处啊！”田秋红说。

这两年，草莓市场行情不错，田秋红也尝到了甜头。然而，目前他只建设了两个大棚，虽有意扩大种植面积，但资金是个难题。

殊不知，吴文杰和戴军是有备而来的。

“如果你能吸纳贫困户，可以申请到科技扶贫项目资金。”吴文杰说。

“如果吸纳30人，资金能够达到10万元。”戴军赶紧帮腔。

“如果有10万元，我至少可以吸纳30人。”田秋红立即把话头接了过来。

…………

如今，此事正在紧张筹备中，田秋红信心十足，准备租赁草莓园周边的耕地，再建一批大棚。“我预计，一户贫困户每年至少可以从我这里拿走8000元。有钱大家赚，要富一起富嘛！”田秋红说。

吴文杰和戴军对此事尤其感到欣慰，因为，“杠杆”再次发挥了作用。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 李艳）