让经典“涵养”更多童心

开卷有益，更何况那些历久弥新的经典！每一颗崇尚经典的心，都应当被珍视与鼓励。

市图书馆2017年图书借阅排行榜出炉，《洛阳晚报》记者梳理榜单发现，少儿部图书借阅量大，经典名著很受欢迎，孩子们最爱借阅《红楼梦》。（新闻回顾>>>）

四大名著是中国传统文化的重要“产品”，作为中国古典小说的巅峰之作，《红楼梦》以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为主线，架构出了贾、王、史、薛四大家族的兴衰史，森罗万象，对于成年人来说，读懂了《红楼梦》，就读懂了人生；对于孩子而言，《红楼梦》在道德教育、审美教育和人格培育等诸多方面的优势也超越了非经典书籍。

读经典，对于健全人格、启迪心智有着不可替代的作用。经典之所以称为经典，是因为那些文字，虽经岁月冲刷，依旧熠熠生辉。

通过读经典，“涵养”童心，逐渐养成良好的阅读习惯，培养阅读能力，这是很多父母的良好愿望。

看过《中国诗词大会》的观众，大概都会记得一个女孩儿——上海复旦附中高一女生武亦姝。武亦姝从小就喜爱读诗词，只要聊到古诗词，她就会抑制不住地兴奋：“我觉得古诗词里面有很多现代人给不了我的感觉。比赛结果都无所谓，只要我还喜欢诗词，只要我还享受诗词带给我的快乐，就够了。”

武亦姝的走红，源于她深厚的古文学功底，更源于经过经典文化浸润之后，她的言谈举止所呈现出来的掩饰不住的优雅与让人赞叹的教养。

开卷有益，更何况那些历久弥新的经典。每一颗崇尚经典的心，都应当被珍视与鼓励。然而，作为家长，咱也要明白，引导孩子“读”，不只是为了上学“考”，回归读的初衷，让孩子以读者的身份，静静地阅读，才能体会字里行间的美与真，才能成为经典文化的受益者与传承者。（新闻观察员 洛谭）