洛阳将打造一批四季牡丹观赏园区 公园减免门票政策继续推行

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”作为牡丹的原产地、发祥地和重要的传播地，未来，我市的牡丹产业将如何发展？

昨日，《洛阳晚报》记者从市林业局牡丹办获悉，日前我市编制并印发《洛阳市牡丹产业发展规划(2017—2025年)》，其中哪些亮点值得关注？一起来看看。

发展目标

到2020年

50万亩：我市牡丹种植总面积力争达到50万亩

300亿元 ：我市牡丹产业总产值达到300亿元，出口创汇达到3亿元

到2025年

1个

我市将规划建设1个综合型牡丹产业市场物流集散基地

2个以上

我市将规划建设2个以上牡丹产业集聚区

5个以上

我市将打造5个以上在国内具有较大影响力的牡丹地标产品

10个以上

我市将规划建设10个以牡丹为主体的特色小镇和美丽乡村，打造10个以上牡丹产品知名品牌，提升10个以上复合型牡丹观赏园，打造10个以上牡丹上市公司(含新三板)，牡丹产业总产值在600亿元以上

将我市打造成为全国基地规模最大、产业产品最全、牡丹产业旅游带动性最强的世界牡丹最佳观赏中心，中国最知名的牡丹市场物流集散中心，中国牡丹产业高技术研发中心，中国牡丹品牌集聚区、牡丹文化传播中心、中国牡丹科技人才培养和技术交流中心。

打造四类牡丹产业

观赏产业类

包括牡丹花卉博览、牡丹观赏园、牡丹盆花、牡丹(芍药)鲜切花、干花加工等

药用产业类

牡丹系列药品和保健产品产业

深加工产业类

包括牡丹籽油、牡丹精油、牡丹色素提取及加工，牡丹食品加工及精加工、牡丹保健品等

牡丹衍生品产业类

包括牡丹文化、艺术、服饰、网络游戏等

如何打造

市场流通

一、以国家牡丹园为主体，建设牡丹产业物流集散基地

围绕老城区牡丹产业集聚区，以国家牡丹园为主体，建设1个牡丹产业物流集散基地，包含1个牡丹产业综合交易中心、3个专业交易市场(种质资源交易中心、鲜切花专业出口交易中心和牡丹深加工产品、牡丹文化产品、牡丹衍生品等全产业链交易中心)

二、打造牡丹深加工产品，培育观赏牡丹名品

到2025年，力争打造以牡丹籽油、牡丹花茶、牡丹鲜花饼等牡丹深加工产品为主的品牌10个以上，袖珍盆景牡丹、牡丹真花艺术品、牡丹瓷等牡丹衍生品10个以上，培育观赏牡丹名品20个以上，打造牡丹地标产品5个以上

种植观赏

一、观赏产业类

1.建设观赏类牡丹种植基地

在孟津县、偃师市、栾川县、老城区等重点区域规划建设观赏类牡丹规模化、标准化优质种苗繁育和种植示范基地

2.恢复打造1个至2个《洛阳名园记》中的园林景观

以国家牡丹园为重点，高标准打造一批突出洛阳特色、国际一流的四季牡丹观赏园区；以隋唐遗址公园为重点，恢复打造1个至2个《洛阳名园记》中的园林景观

3.围绕牡丹文化节，继续推行减免门票等惠民政策

围绕牡丹文化节，继续推行景点、公园为市民减免门票等惠民政策

提升城市牡丹景观。在城区规划和园林绿化中，增加牡丹品种

发展乡村牡丹旅游，打造乡村牡丹生态观光园和牡丹特色小镇

4.打造鲜切花示范种植、出口基地2个以上

发展鲜切花基地，扩大鲜切花种植基地规模，打造鲜切花示范种植、出口基地2个以上，建立牡丹芍药鲜切花出口配套储运技术体系，拉长牡丹鲜切花采收期至2个月以上

二、深加工产业类

1.建设加工类牡丹种植基地

到2020年，建设高产稳产油用牡丹(含药用类)生产示范基地和产业化集群5个；到2025年，建设高产稳产油用牡丹(含药用类)生产示范基地和产业化集群10个

2.开发袖珍盆景牡丹等旅游商品

开发牡丹干花、袖珍盆景牡丹等旅游商品。

到2025年，创建5个以上在国内具有较大影响力的牡丹地标产品、10个以上牡丹产品知名品牌

三、打造牡丹相关文创作品，筹建洛阳牡丹博物馆

●打造牡丹文艺展演、牡丹摄影、牡丹诗词、牡丹传说等文创作品

●筹建洛阳牡丹博物馆，提升中国平乐牡丹画文化创意产业园区

●开发具有洛阳文化特色的文房四宝、手绘牡丹丝巾等旅游商品

牡丹产业研发

50个至80个

力争到2020年，培育高端牡丹品种50个至80个；力争到2025年，培育高端牡丹品种100个至300个

100个

力争到2020年，有50个高端观赏牡丹品种具备规模化供应能力；力争到2025年，有100个高端观赏牡丹品种具备规模化供应能力（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 黄治民）