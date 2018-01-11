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节俭高效履职实 清新会风扑面来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-15 08:27

　　大会日程更紧凑，会务安排更简朴，会风会纪更严格……

　　昨日，市十四届人大六次会议在圆满完成各项议程后胜利闭幕，风清气正、发扬民主、务实节俭的会风给人留下深刻印象。

　　“时间不长履职实。”大会副秘书长赵震说，按照于法周延、于事简便的原则，正式会期仅安排两天时间。其间，代表们以饱满的政治热情，认真履行神圣职责、依法行使民主权利，顺利完成了选举任务，践行了人大代表的政治责任和使命担当。

　　选举风清气正，结果才最具公信力。在预备会议结束后，大会特意安排全体代表集体观看警示教育片《警钟》《镜鉴》。这两部教育片以“辽宁拉票贿选案”“湖南省衡阳市破坏选举案”和“四川省南充市拉票贿选案”3个案件为例，深刻剖析破坏选举和贿选给党和政府带来的重大危害，体现了党中央全面从严治党的坚定决心，为全体代表上了一堂生动的警示教育课。

　　省委高度重视此次选举工作。省换届风气督查组专门列席大会，采取查阅资料、实地查看等方式，深入了解我市贯彻落实中央和省委“九个严禁、九个一律”换届纪律要求情况，对会议进行了全程监督指导，有力保证了会议风清气正、圆满成功。

　　为确保各项选举合法合规，大会根据法律有关规定，并结合我市实际，制定了选举办法。代表们严格遵守会场纪律、廉洁纪律，带着“人民选我当代表”的荣誉感和“我当代表为人民”的使命感，投下了神圣一票。

　　最终，根据大会选举办法和计票结果，大会选举产生洛阳市首任监察委员会主任，标志着我市监察体制改革工作迈出了关键一步；选举产生新一届省人大代表，其代表资格将报省人大常委会代表资格审查委员会进行审查确认，他们都是从各行各业遴选出的优秀分子，政治素质好、议事能力强，结构合理、分布广泛，具有先进性和广泛代表性。

　　会风文风是展现新气象、新作为的重要窗口。本次大会严格落实中央八项规定实施细则和省委、市委具体要求，进一步树立新会风、新作风，是一次节俭、清廉、务实、高效的大会。

　　“没有花团锦簇，没有彩旗红毯，时时处处厉行节约，一股简朴务实的会风扑面而来。”市人大代表刘约拿说，大会严控用车数量，各代表团统一乘坐大巴往返驻地和会场，而且驻地不搞迎送仪式，不张贴悬挂标语横幅。用餐采取自助形式，一如既往都是家常菜，大家自觉排队适量取菜，自觉“光盘”。

　　此外，大会进一步改进会议文件简报工作，根据实际情况精简文件发放范围和数量，严格控制简报期数和发放份数。

　　会风连着作风，反映党风政风，关乎民心民意。相信大会的清新之风，在今后能够化作改革发展的实干之风，推动洛阳加速向高质量发展迈进，让广大群众感受到越来越多的获得感和幸福感。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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