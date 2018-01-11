重整行装再出发——热烈祝贺市十四届人大六次会议胜利闭幕

肩负神圣使命，忠实履行职责。在全体代表的共同努力下，备受关注的市十四届人大六次会议圆满完成各项议程，胜利闭幕了。大会成果丰硕、催人奋进，我们对会议的圆满成功表示热烈祝贺！

一名代表就是一面旗帜。这次选举产生的新一届省人大代表，是从各行各业遴选出的优秀分子，政治素质好、议事能力强，结构合理、分布广泛，具有先进性和广泛代表性。与过去相比，肩负的责任更重了，能力要求也更高了，要增强政治责任感和历史使命感，加强学习，提升素质，提高履职尽责能力。带头执行党的路线方针政策，讲政治、顾大局、守纪律，始终同党中央保持高度一致，从思想上、行动上保持先进性和代表性；带头践行党的根本宗旨和社会主义核心价值体系，不断改进思想作风、工作作风和生活作风，赢得人民群众公认；带头创先争优，服务大局、服务群众，在生产、工作、学习和社会生活各个方面做好表率。要坚持群众路线，深入基层调查研究，摸实情、听民声、问民计，把人民群众的意见和要求反映上去，以饱满的政治热情和昂扬的精神状态，不忘初心，牢记使命，忠实履职。

让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。本次会议选举产生了洛阳市首任监察委员会主任，标志着监察体制改革试点工作在我市取得实质性重大进展。设立监察委员会，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是实现监督全覆盖的必然要求，是建立法治国家、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。选举产生的监察委员会主任是经过省委、市委严格考核、慎重研究提出的合适人选，政治素质高，法治意识强，工作作风实，具有很强的原则性、大局观。要从讲政治的高度充分认识设立监察委员会的重大意义，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，更加自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持高标准、严要求，认真履职、强化担当，继续推进监察体制改革试点工作，推动我市党风廉政建设和反腐败斗争不断走向深入。

刚刚过去的2017年，我们加快推进“9+2”工作布局落地见效，全市经济社会呈现总体平稳发展、质量效益提升、结构调整加快、人民生活改善的良好态势，交出了学习宣传贯彻党的十九大精神的首张精彩答卷。但也要清醒地看到，洛阳当前正处在爬坡过坎的关键时期，发展不平衡不充分问题还比较突出，离高质量发展还有很大的差距。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是洛阳加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”目标和加快建设副中心、打造全省增长极的重要一年。越是到发展的紧要处，越需要充分发挥人民代表大会制度的优势，广集民智、广聚人心，形成推动洛阳高质量发展的“众能量”。我们要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本方向，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力抓好深化供给侧结构性改革、构建现代产业体系、实施创新驱动发展战略、形成全面开放新格局、增强城镇综合承载力、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平等七项重点工作，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要紧紧围绕洛阳发展新战略定位，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，认真履行立法、监督、重大事项决定等职能，全面推进“9+2”工作布局，努力在依法履职上有新作为，在服务大局上有新成效，在自身建设上有新提升，为加快实现“四高一强一率先”奋斗目标再创新佳绩。

站上新起点，迈向新征程，河洛儿女满怀新期望。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以坚定的信心、有力的举措、务实的作风，凝聚起全市700万人民的智慧和力量，奋力谱写决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程的新篇章！