洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

重整行装再出发——热烈祝贺市十四届人大六次会议胜利闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-15 08:26

　　肩负神圣使命，忠实履行职责。在全体代表的共同努力下，备受关注的市十四届人大六次会议圆满完成各项议程，胜利闭幕了。大会成果丰硕、催人奋进，我们对会议的圆满成功表示热烈祝贺！

　　一名代表就是一面旗帜。这次选举产生的新一届省人大代表，是从各行各业遴选出的优秀分子，政治素质好、议事能力强，结构合理、分布广泛，具有先进性和广泛代表性。与过去相比，肩负的责任更重了，能力要求也更高了，要增强政治责任感和历史使命感，加强学习，提升素质，提高履职尽责能力。带头执行党的路线方针政策，讲政治、顾大局、守纪律，始终同党中央保持高度一致，从思想上、行动上保持先进性和代表性；带头践行党的根本宗旨和社会主义核心价值体系，不断改进思想作风、工作作风和生活作风，赢得人民群众公认；带头创先争优，服务大局、服务群众，在生产、工作、学习和社会生活各个方面做好表率。要坚持群众路线，深入基层调查研究，摸实情、听民声、问民计，把人民群众的意见和要求反映上去，以饱满的政治热情和昂扬的精神状态，不忘初心，牢记使命，忠实履职。

　　让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。本次会议选举产生了洛阳市首任监察委员会主任，标志着监察体制改革试点工作在我市取得实质性重大进展。设立监察委员会，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是实现监督全覆盖的必然要求，是建立法治国家、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。选举产生的监察委员会主任是经过省委、市委严格考核、慎重研究提出的合适人选，政治素质高，法治意识强，工作作风实，具有很强的原则性、大局观。要从讲政治的高度充分认识设立监察委员会的重大意义，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，更加自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持高标准、严要求，认真履职、强化担当，继续推进监察体制改革试点工作，推动我市党风廉政建设和反腐败斗争不断走向深入。

　　刚刚过去的2017年，我们加快推进“9+2”工作布局落地见效，全市经济社会呈现总体平稳发展、质量效益提升、结构调整加快、人民生活改善的良好态势，交出了学习宣传贯彻党的十九大精神的首张精彩答卷。但也要清醒地看到，洛阳当前正处在爬坡过坎的关键时期，发展不平衡不充分问题还比较突出，离高质量发展还有很大的差距。

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是洛阳加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”目标和加快建设副中心、打造全省增长极的重要一年。越是到发展的紧要处，越需要充分发挥人民代表大会制度的优势，广集民智、广聚人心，形成推动洛阳高质量发展的“众能量”。我们要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本方向，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力抓好深化供给侧结构性改革、构建现代产业体系、实施创新驱动发展战略、形成全面开放新格局、增强城镇综合承载力、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平等七项重点工作，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要紧紧围绕洛阳发展新战略定位，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，认真履行立法、监督、重大事项决定等职能，全面推进“9+2”工作布局，努力在依法履职上有新作为，在服务大局上有新成效，在自身建设上有新提升，为加快实现“四高一强一率先”奋斗目标再创新佳绩。

　　站上新起点，迈向新征程，河洛儿女满怀新期望。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以坚定的信心、有力的举措、务实的作风，凝聚起全市700万人民的智慧和力量，奋力谱写决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程的新篇章！
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]一块钱的红霉素眼膏，功能强大到让你怀疑人生！
  • ·[健康]冬季的心血管病最难防！这么吃远离八种致命疾病
  • ·[健康]牙齿竟然一块块的掉！究竟是……
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “洛阳造”房车市场俏销
  • 洛阳市十四届人大六次会议闭幕
  • 洛阳市人民代表大会公告（第一号）
  • 洛阳市人民代表大会公告（第二号）
  • 央视热播剧《换了人间》有张洛阳面孔
  • 洛阳将打造一批四季牡丹观赏园区 公园...
  • 重整行装再出发——热烈祝贺市十四届...
  • 今天洛阳多云到阴天 部分地区转零星小...
  • 洛阳人王向阳冲击《星光大道》2017年...
  • 中信重工：打造高端电液产品制造基地
    		•
    百姓呼声
    燃气管道安装在灶台上面发热会不会危险？
    咨询：早办好抵押 邮储银行什么时候能放款
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605