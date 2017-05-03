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今年洛阳市首批就业见习岗位公布 974个岗位等你来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 08:48

　　昨日，记者从市人社局获悉，今年我市首批就业见习岗位公布，岗位不少、补贴不低，快快行动吧！

　　-岗位

　　此次提供就业见习岗位的共有21家单位，涉及科技、教育、餐饮、金融、房地产、装备制造等多个领域，其中既有市人才服务中心等行政事业单位，又有中国一拖集团有限公司、河南国安建设集团有限公司、洛阳863软件孵化器有限公司、洛阳正大置业有限公司、河南大张实业有限公司、洛阳大酒店等知名企业，还有洛阳文化艺术学校等教育机构。

　　这些单位共提供974个就业见习岗位，包括教师、行政文员、市场销售、财务、施工管理等。

　　这批就业见习岗位的见习期为3个月至12个月。

　　-对象

　　省内有就业见习意愿的、毕业两年内未就业并在市人才服务中心进行实名登记的普通高校毕业生和毕业年度的高校毕业生均可报名。

　　-补贴

　　参加就业见习的高校毕业生，每月由用人单位提供不低于城市区失业保险金标准的生活补贴，市财政给予一定补助。目前，我市市本级就业见习岗位的生活补贴不低于每人每月2076元，其中市财政补助700元。

　　此外，用人单位还须为见习人员购买人身意外伤害保险。在见习期满后，用人单位要按不低于20%的比例留用见习人员。

　　-报名

　　有就业见习意愿的高校毕业生，可先登录洛阳人才网(www.lyhero.com)查看岗位信息，与用人单位洽谈，并确定就业见习意向后，持相关证件到位于洛阳会展中心B区的市人才服务中心23号玻璃房进行资格审核，再凭审核合格的洛阳市高校毕业生见习报名表到用人单位报名。

　　咨询电话：0379-69933860（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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