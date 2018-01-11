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洛阳市人民代表大会公告（第二号）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-15 08:25

洛阳市人民代表大会公告
（第二号）

　　洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议，于2018年1月14日选举产生了洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表65名。根据法律规定，其代表资格须报经河南省人大常委会代表资格审查委员会确认。现予公告。

　　洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表名单

(共65名)

　　一、省直下派代表9名(按姓氏笔画为序)

　　马跃生 王新民 吉炳伟 刘新勇

　　李文慧 张玉生 陈润儿 郜秀菊(女)

　　琚中超

　　二、洛阳市推选代表56名(按姓氏笔画为序)

　　于文杰 马晓平(女) 王 涛 王二龙

　　王占营 王丛苗(女) 王明朗 王洪彬

　　井云杰 韦 娜(女)  牛刚 巴永山(回族)

　　孔留安 白志刚 曲海滨 刘子军

　　刘宛康 齐建华 孙立明 杜平安

　　李亚 李少敏 李红霞(女) 李明锁

　　杨金安 何 伟 何武周 汪铄沁(女)

　　张三 张玉杰(满族 )张龙安 张汉智

　　张亚楠 张海朝 陈朝福 郅书安

　　周玉甫 周东柯 单 勇 宗玉红(女)

　　宗国明 赵仲民 赵会生 赵振峰

　　郝彦洁(女) 段新宽 娄东月(女) 袁 剑

　　徐海照(满族) 高建伟 郭珂珂 郭慧稳(女)

　　曹辉  蒋小平(女，回族) 谢 彬(女) 雷雪芹(女)

　　洛阳市第十四届人民代表大会

　　第六次会议主席团

　　二〇一八年一月十四日
[ 责任编辑：史戎戎]
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