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洛阳市人民代表大会公告
（第二号）
洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议，于2018年1月14日选举产生了洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表65名。根据法律规定，其代表资格须报经河南省人大常委会代表资格审查委员会确认。现予公告。
洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表名单
(共65名)
一、省直下派代表9名(按姓氏笔画为序)
马跃生 王新民 吉炳伟 刘新勇
李文慧 张玉生 陈润儿 郜秀菊(女)
琚中超
二、洛阳市推选代表56名(按姓氏笔画为序)
于文杰 马晓平(女) 王 涛 王二龙
王占营 王丛苗(女) 王明朗 王洪彬
井云杰 韦 娜(女) 牛刚 巴永山(回族)
孔留安 白志刚 曲海滨 刘子军
刘宛康 齐建华 孙立明 杜平安
李亚 李少敏 李红霞(女) 李明锁
杨金安 何 伟 何武周 汪铄沁(女)
张三 张玉杰(满族 )张龙安 张汉智
张亚楠 张海朝 陈朝福 郅书安
周玉甫 周东柯 单 勇 宗玉红(女)
宗国明 赵仲民 赵会生 赵振峰
郝彦洁(女) 段新宽 娄东月(女) 袁 剑
徐海照(满族) 高建伟 郭珂珂 郭慧稳(女)
曹辉 蒋小平(女，回族) 谢 彬(女) 雷雪芹(女)
洛阳市第十四届人民代表大会
第六次会议主席团
二〇一八年一月十四日