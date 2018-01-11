洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议，于2018年1月14日选举产生了洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表65名。根据法律规定，其代表资格须报经河南省人大常委会代表资格审查委员会确认。现予公告。

洛阳市人民代表大会公告

（第二号） 洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议，于2018年1月14日选举产生了洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表65名。根据法律规定，其代表资格须报经河南省人大常委会代表资格审查委员会确认。现予公告。 洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表名单 (共65名) 一、省直下派代表9名(按姓氏笔画为序) 马跃生 王新民 吉炳伟 刘新勇 李文慧 张玉生 陈润儿 郜秀菊(女) 琚中超 二、洛阳市推选代表56名(按姓氏笔画为序) 于文杰 马晓平(女) 王 涛 王二龙 王占营 王丛苗(女) 王明朗 王洪彬 井云杰 韦 娜(女) 牛刚 巴永山(回族) 孔留安 白志刚 曲海滨 刘子军 刘宛康 齐建华 孙立明 杜平安 李亚 李少敏 李红霞(女) 李明锁 杨金安 何 伟 何武周 汪铄沁(女) 张三 张玉杰(满族 )张龙安 张汉智 张亚楠 张海朝 陈朝福 郅书安 周玉甫 周东柯 单 勇 宗玉红(女) 宗国明 赵仲民 赵会生 赵振峰 郝彦洁(女) 段新宽 娄东月(女) 袁 剑 徐海照(满族) 高建伟 郭珂珂 郭慧稳(女) 曹辉 蒋小平(女，回族) 谢 彬(女) 雷雪芹(女) 洛阳市第十四届人民代表大会 第六次会议主席团 二〇一八年一月十四日