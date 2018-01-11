洛阳市十四届人大六次会议闭幕

洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议在圆满完成各项议程后，昨日下午在市会议中心胜利闭幕。

大会主席团执行主席李亚、李少敏、吴中阳、王全乐、何伟、王树仁、白志刚、陈卫平、原文涛、刘湖镜、马振宇、孙忠信在主席台前排就座。李少敏主持会议。省换届风气督查组组长贾秀峰等列席会议。

刘宛康、刘应安、王立林、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、董建亚、张世敏、魏险峰、陈淑欣、侯占国、李保兴、李金迎、贺敏、谢留峰、肖宏滨、雷雪芹、吉振华、孙君奎、于建庄、曲海滨、高建伟、李钢锤、曾丹梅、李大伟、马志强、侯超英、朱美荣、程相朝在主席台就座。

段运劳、刘典立、宋克耀、周宗良、高凌芝、黄晓健、黄元元、种松志等也在主席台就座。

大会应到代表450名，实到425名，符合开会法定人数。

闭幕式前，大会举行了市十四届人大六次会议第二次全体会议。会议首先以举手表决方式，通过了总监票、副总监票、监票人名单，随后进行大会选举。按照大会选举办法，会议以无记名投票方式，选举洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表和洛阳市监察委员会主任。接着，出席会议的全体代表肩负着全市人民的重托，认真履行宪法和法律赋予的职权，开始分选区按照指定顺序投票。

根据大会选举办法和计票结果，大会宣布了65名当选洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表名单，将报省人大常委会代表资格审查委员会进行审查确认；赵会生当选洛阳市监察委员会主任。

随后，新当选的洛阳市监察委员会主任赵会生进行了宪法宣誓。

李少敏致闭幕词。他说，全体代表以饱满的政治热情认真履行神圣职责、依法行使民主权利，顺利完成了选举任务，践行了人大代表的政治责任和使命担当。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻理解、准确把握中央、省委、市委重大决策部署，自觉把人大工作融入全市改革发展大局，不断坚持和完善人民代表大会制度，充分发挥各级代表作用，汇聚起奋力决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程的强大合力。一要始终坚持党的领导，坚定人大工作正确政治方向，确保人大各项工作与党委中心工作同心同向、同频共振。二要始终坚持围绕中心服务大局，依法行使好各项职权，通过依法行使地方立法、监督、重大事项决定等职权，全力推动市委决策部署的贯彻落实。三要始终坚持代表主体地位，充分发挥代表作用，更好地为人民用权、为人民履职、为人民服务。四要全面加强和改进人大自身建设，深入贯彻落实党的十九大对新时期人大工作提出的新思想、新要求，全面提高人大工作整体水平，持之以恒抓好党风廉政建设。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省委、市委决策部署，敢于担当、务实奋进，为加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程而不懈奋斗！

大会在庄严的国歌声中闭幕。 （洛阳日报记者 孙自豪 白云飞）