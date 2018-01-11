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洛阳小伙骑摩托车在快车道“秀”车技 吓坏路人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-14 08:27

　　小伙子“秀”车技(受访者供图)

　　12日，市民何先生拨打本报热线66778866：11日晚上我开车在路上走着，突然看到一个小伙子骑摩托车在快车道“秀”车技，只见他把摩托车前轮抬起、只靠后轮行驶了几十米，看得我心惊肉跳。

　　11日20时30分前后，何先生驾车行至开元大道与厚载门街交叉口时，车前方的一辆摩托车引起他的注意。“骑车的是个小伙子，他把摩托车前轮抬起，只靠后轮行驶。”何先生说，这辆摩托车估计被改装过，排气管外观和声音跟正常摩托车明显不同，声音刺耳。

　　虽然小伙子戴着头盔，但身上并未做其他防护措施。不少司机看小伙子在快车道上这样骑车，纷纷减速或避让。“小伙子靠摩托车后轮行驶了五六十米远，最后可能是体力不支才放下前轮。”何先生说，他看得心惊肉跳，认为这样在大街上“秀”车技是对自己与他人生命安全不负责。

　　民警说，有些人为寻求刺激，开着改装的摩托车在道路上飙车或“秀”车技，做一些高危动作，很容易引发交通事故。他们一旦发现此类现象会立即进行查处，并调查驾驶人是否有驾驶证，无证驾驶将面临200元以上2000元以下罚款，并处15日以下拘留。民警提醒，为保障他人与自身安全，大家最好不要在街头做此类事情。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：史戎戎]
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