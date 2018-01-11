洛阳交警推抛锚公交车 9个背影感动网友

12日，有网友在网上发了一张照片并附文：“11日晚7点左右，在新安县上海路与涧河大道交叉口附近，一辆211公交车停在路中间一动不动，似乎抛锚了，附近几个交警岗的好几位交警上前帮忙推车，车子虽然移动缓慢，但最终还是被推到了不影响通行的地方。”这张照片被网友转发后，很快就引起热议。不少网友表示：被这些背影感动了。

昨日下午，记者从新安县交警大队了解到，照片上的6位交警分别来自公交车抛锚地附近数个交警岗，后来又有3位交警赶来支援，他们分别是：贾三辉、张兴龙、王涛、游露露、许国铭、艾露佳、韩周翔、陈科、郭嘉豪。

张兴龙说，事发当晚7点左右正是晚高峰，他跟同事正在路口执勤，看到一辆公交车以很慢的速度向路口驶来，又突然停在了离路口不远的地方，一下子占了一大半道路，阻碍了后面的车辆，他就赶紧过去了解情况。

“司机说车子出故障了，开不动，我和同事们看后面已经堵了一大截，就赶紧去推车。”张兴龙说，公交车上虽然没人，但还是非常重，他们试了好几次，一点儿都推不动，就立即呼叫增援，附近的同事陆续赶来帮忙，车子才慢慢动了起来。最终，9位交警花了十多分钟将车推了30多米，一直推到不影响交通的辅道上。

昨日，记者联系上这辆公交车的司机江渊子。他说，交警推车时，他在车上控制方向盘，车子被推到合适的地点后，他本想下车表达谢意，却发现交警早已回去工作了。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 田贝贝）