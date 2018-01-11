洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交警推抛锚公交车 9个背影感动网友
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-14 08:28

　　12日，有网友在网上发了一张照片并附文：“11日晚7点左右，在新安县上海路与涧河大道交叉口附近，一辆211公交车停在路中间一动不动，似乎抛锚了，附近几个交警岗的好几位交警上前帮忙推车，车子虽然移动缓慢，但最终还是被推到了不影响通行的地方。”这张照片被网友转发后，很快就引起热议。不少网友表示：被这些背影感动了。

　　昨日下午，记者从新安县交警大队了解到，照片上的6位交警分别来自公交车抛锚地附近数个交警岗，后来又有3位交警赶来支援，他们分别是：贾三辉、张兴龙、王涛、游露露、许国铭、艾露佳、韩周翔、陈科、郭嘉豪。

　　张兴龙说，事发当晚7点左右正是晚高峰，他跟同事正在路口执勤，看到一辆公交车以很慢的速度向路口驶来，又突然停在了离路口不远的地方，一下子占了一大半道路，阻碍了后面的车辆，他就赶紧过去了解情况。

　　“司机说车子出故障了，开不动，我和同事们看后面已经堵了一大截，就赶紧去推车。”张兴龙说，公交车上虽然没人，但还是非常重，他们试了好几次，一点儿都推不动，就立即呼叫增援，附近的同事陆续赶来帮忙，车子才慢慢动了起来。最终，9位交警花了十多分钟将车推了30多米，一直推到不影响交通的辅道上。

　　昨日，记者联系上这辆公交车的司机江渊子。他说，交警推车时，他在车上控制方向盘，车子被推到合适的地点后，他本想下车表达谢意，却发现交警早已回去工作了。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 田贝贝）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]孩子越长越丑？！只因这七个口腔坏习惯！
  • ·[健康]洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 环境保护税今年开征！快看洛阳哪些人...
  • 这两天洛阳仍晴冷 今日气温-4℃到7℃
  • 今日23时起，洛阳市大张超市盛唐店门...
  • 洛阳市3个街道荣获“国家智慧健康养老...
  • 爱护暖心垫 咱们一起守住洛阳101路的温暖
  • 全国业余围棋锦标赛落幕 赵健男夺冠引...
  • 孩子户口不在洛阳市区 能在市区办新生...
  • 伊川县：屋顶光伏发电 带来“阳光收入”
  • 洛阳市城市管理将全面实行网格化
  • 洛阳市中招体育考试4月8日开考
    		•
    百姓呼声
    因系统升级旅游年票在官网上暂时不能续费
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605