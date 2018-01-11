洛阳市图书馆2017年图书借阅排行榜出炉

随着我市公共文化服务设施不断完善，更多的人愿意到图书馆里逛一逛，挑几本喜爱的书拿回家品读，“书香洛阳”的氛围越来越浓。12日，《洛阳晚报》记者从市图书馆获悉，该馆2017年图书借阅排行榜出炉，记者梳理榜单发现，少儿部图书借阅量大，经典名著受欢迎。

1 少儿版四大名著中，《红楼梦》被借得最多

记者在市图书馆少儿部图书借阅量的榜单中发现，针对少儿改写的四大名著很受欢迎。“这些书在内容上进行了一定的简化，更方便少儿理解。”市图书馆相关负责人说，去年少儿部图书借阅量排前十名的书，恰好构成了一个很好的书单，可供各位家长参考，“其中既有中国古典名著，也有经典童话故事，还有红遍全球的绘本《小王子》，以及教育孩子珍惜亲情、友情的《爱的教育》”。

2 流通部图书借阅量榜单中，《呼兰河传》被借142次

在市图书馆流通部图书借阅量排行榜上，排名第一的书是知名女作家萧红所著的《呼兰河传》。该作品以萧红的童年生活为线索，把一个个孤独的故事穿起来，形象地反映了呼兰这座小城当年的社会风貌、人情百态。

3 推荐：这些书借阅量虽不大，但值得您和孩子一看

除了热门图书，还有一些书虽然借阅量不大，但可读性一点儿也不差，记者请市图书馆工作人员推荐了几本。

《兔子坡》

本书讲述了有户人家要搬来兔子坡，这里的小动物们又兴奋又不安。一开始，小动物们对搬来的人家很满意，后来又发生了种种误会。最终，这家人的善良、友好重新打动了小动物们。

推荐理由：该书曾获得美国纽伯瑞儿童文学奖金奖，去年在市图书馆被借阅27次。书中表达的“宽容对待他人、看待事情要乐观、遇事要先想多听”等观点，对孩子的成长有益。

《声律启蒙》

“云对雨，雪对风，晚照对晴空……”在古代，读书人自幼年时就开始接受这种文学训练，其对声调、格律等都有严格的要求，一些声律方面的著作也应运而生，《声律启蒙》就是其中较有代表性的一部。

推荐理由：去年，该书在市图书馆被借阅28次。作为古代经典教材，它可以培养孩子对古典诗词的敏感性。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 张亚）

延伸阅读

1分钟办好读者证

●持本人身份证或户口簿，到市图书馆一楼，在自助办证机上，1分钟即可办好读者证

●办读者证要交100元押金，退证时押金全额退还给本人

●市图书馆地址：西工区凯旋路与八一路交叉口南