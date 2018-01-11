人们推崇“授人以鱼不如授人以渔”，讲究扶贫先扶智，扶贫先扶心。教会人生存技能，等于送他一个“饭碗”，一能斩断对方“乞食”想法，二能培养对方自立精神，这种救助长远长效。

一个外地小伙子在一家小饭店吃“霸王餐”，气得老板报警求助。民警了解到小伙子身无分文，已经几天没吃饭，老板听完觉得小伙子可怜，看小伙子人老实，不仅不要饭钱，还留他在店里帮忙。

一起警情变成温情故事，起“化学作用”的是人性的善良，给人一碗饭，不如给人一个“饭碗”，老板给小伙子的“饭碗”有两层含义：暂在店里打工，解决小伙子食宿问题，免得他天寒地冻没处去；通过自食其力，激发小伙子自强自立的精神。

为老板的智慧点赞。不滥施自己的同情心，而是为善良附加条件，让小伙子明白，如今只要肯动脑、肯吃苦，不愁没饭吃。同理，作为受助者，也要明白这个理，生活不易，哪怕是最亲的人，挣再多的钱，也是人家靠智慧、汗水所得，跟自己无关，帮咱是情分，不帮是本分。靠施舍生存只能过一时，不能过一世，比如这个饭店老板，当晚就没卖出去几碗饭，也不容易，对吧？

人们推崇“授人以鱼不如授人以渔”，讲究扶贫先扶智，扶贫先扶心。教会人生存技能，等于送他一个“饭碗”，一能斩断对方“乞食”想法，二能培养对方自立精神，这种救助长远长效。

给人一碗饭，简单，伸伸手就可以，给人一个“饭碗”，要付出更多精力，帮人帮心，善莫大焉。（新闻观察员 洛谭）