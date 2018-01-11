今年上半年教师资格考试笔试报名16日开始

2018年上半年我省中小学、高校教师资格考试笔试报名将从16日开始，市招办对报名细则进行了说明。

想当中小学教师的，这样参加笔试

●【报考条件】

●社会考生须具备两个条件：

1.户籍或人事关系在我省。仅人事关系在我省的，须具有与工作单位签订的有效期内一年以上聘用合同及由工作单位缴纳的一年以上社会保险证明。

2.学历符合要求。报考幼儿园教师的，应具备幼儿师范学校毕业及以上学历，普通中等职业学校及中等师范学校毕业生不符合要求。报考小学教师的，应具备大学专科毕业及以上学历。报考初中教师的，应具备大学本科毕业及以上学历。报考高中和中等职业学校教师的，应具备大学本科毕业及以上学历。报考中等职业学校实习指导教师的，应具备大学专科毕业及以上学历，并具有相当于助理工程师及以上专业技术职务或者中级及以上工人技术等级。

●省内普通高校在校三年级及以上学生和在读研究生，可在就读学校所在地报考。

此外，被撤销教师资格的，5年内不得报名参加考试；被剥夺政治权利，或故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不得报名参加考试；曾参加教师资格考试有作弊行为的，按照《国家教育考试违规处理办法》的相关规定执行。

●【报名流程】

1月16日至19日17时，登录中小学教师资格考试网站报名。1月16日至22日12时，在网上缴费。

●【考试安排】

3月17日，全国统一考试。4月19日，可登录上述网站查询笔试成绩。

想当大学教师的，这样参加笔试

●【报考条件】

报名考生须是各类高校在职或已签订聘任协议且具有本科及以上学历的专任教学人员。高校附属医院临床教学人员、全日制普通院校师范生和全日制教育硕士，符合相关要求也可报考。此外，有博士学位、高校教师系列副教授以上职称人员(申请任教学科与所学专业一致)，可免笔试和面试，直接进入认定流程。

●【报名流程】

1月16日至18日17时，登录河南省高等学校教师资格考试考生服务平台，注册并报名。1月16日至22日12时，登录上述网站缴费。

●【考试安排】

3月17日9时至11时30分考试。4月19日后，可查询成绩。

●在报名过程中，考生如有问题，可拨打市招办电话63252373、63937379、63358958咨询。（洛阳晚报见习记者 刘敏 通讯员 周宏）