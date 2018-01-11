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洛阳市十四届人大六次会议开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-14 08:10

　　市十四届人大六次会议会场 记者 曾宪平 常世峰 摄

　　昨日上午，洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议在市会议中心开幕。

　　此次会议是在全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实中央、省委、市委一系列重要会议精神，加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程的关键时期，召开的一次非常重要的会议。会议的主要任务是选举洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表和洛阳市监察委员会主任。圆满顺利完成大会预定任务，对确保省十三届人大一次会议顺利召开和推进监察体制改革试点工作，具有十分重要的意义。

　　大会主席团常务主席李亚、李少敏、吴中阳、王全乐、何伟、王树仁、白志刚、陈卫平、原文涛、刘湖镜、马振宇、孙忠信在主席台前排就座。省换届风气督查组组长贾秀峰等列席会议。

　　刘宛康、刘应安、王立林、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、董建亚、张世敏、魏险峰、陈淑欣、侯占国、李保兴、李金迎、贺敏、谢留峰、肖宏滨、雷雪芹、孙君奎、于建庄、曲海滨、高建伟、李钢锤、曾丹梅、李大伟、马志强、侯超英、朱美荣、程相朝在主席台就座。

　　何泽民、段运劳、刘典立、宋克耀、周宗良、高凌芝也在主席台就座。

　　中国科学院院士陈俊武，黄晓健、黄元元、种松志和大会主席团其他成员也在主席台就座。

　　9时整，大会主席团常务主席李少敏宣布：大会应到代表450名，实到代表423名，符合法定人数，大会开幕。

　　紧接着，全体起立，齐唱国歌。

　　大会以举手表决的方式，通过了大会选举办法。（洛阳日报记者 孙自豪 白云飞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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