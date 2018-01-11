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洛阳市三个产品获评省十大标志性高端装备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-14 08:10

　　记者近日从市工信委获悉，2017年度河南省装备制造业十大标志性高端装备名单出炉，我市河南柴油机重工有限责任公司的CHD622V20XZ船用主机、洛阳中重自动化工程有限责任公司的特种消防机器人和洛阳双瑞风电叶片有限公司长83.6米的5兆瓦海上风电叶片入选，入选产品数量与郑州市并列第一。

　　为加快我省装备制造业转型升级，充分发挥高端装备的示范引领作用，省工信委组织了河南省装备制造业十大标志性高端装备评选活动，参评产品技术必须达到国际先进水平。

　　此次我市入选的产品各有特点。河南柴油机重工有限责任公司研制的CHD622V20XZ船用主机，是国内首款3000千瓦级相继增压高速大功率柴油机，在短期内实现了小批量生产，进一步巩固了河柴重工在中国高速大功率柴油机领域的地位，满足了我国经济快速发展对船舶动力配套的需求，提升了船舶动力装备的国际竞争力。

　　洛阳中重自动化工程有限责任公司研发的特种消防机器人具有恶劣环境下高可靠性、高性能智能控制等特点，其驱动与机器视觉深度融合技术及整体技术达到了国内领先、国际先进水平，对我国特种机器人技术体系和产业链的发展起到积极的引领和推动作用。

　　洛阳双瑞风电叶片有限公司长83.6米的5兆瓦海上风电叶片具有完全技术知识产权，创世界风电叶片单功率长度纪录，实现了我国海上风电叶片制造技术从跟跑到领跑的转变。该产品已通过国防科学技术成果鉴定，各项技术达到国际领先水平，具有显著的经济和社会效益及广阔的推广应用前景。

　　市工信委相关负责人表示，去年以来，我市依托“中国制造2025”试点示范城市群、郑洛新国家自主创新示范区等国家战略平台，以高端化、绿色化、智能化、融合化为方向，研究制订转型攻坚实施方案和5个配套文件，加快落实攻坚任务、60个重大专项、“9643”合理有效投资行动计划，着力打造全国重要的现代装备制造业基地。去年前11个月，全市装备制造业规模以上企业达755家，实现主营业务收入2647亿元，同比增长14.1%。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 贾蒙飞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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