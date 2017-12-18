洛阳市西工区首个城市书房开放

“紫微书院”藏书丰富、环境整洁 记者 张宁 摄

进入仿古大门，一排排书架与书桌摆放得错落有致，头顶金黄的吊灯将室内照得通明……12日，西工区首个城市书房“紫微书院”正式开放，市民又多了个读书的好去处。

屋外寒风凛冽，屋内温暖如春。当天上午，首批进入“紫微书院”体验的市民无不赞叹书房内设备齐全、先进。西工区图书馆馆长郭苏豫介绍，书房内设有中央空调，可以保证冬暖夏凉；书房外两侧分别是公共厕所和上阳宫游客服务中心，其中游客服务中心内免费提供开水，十分方便。书房内还设有自助办证机、自助借还机、电子书下载机等。市民可随时用身份证自助办理全市通用的读者证，办证押金100元，已有读者证的市民可免费借阅书房内的6000余册藏书。

该书房面积约为200平方米，提供近40个座位，根据功能区分为儿童绘本区、十九大图书专区、成人阅读区、隋唐文化图书专区、文创品茗区。其中，儿童绘本区需要脱鞋进入；成人阅读区摆放有文学、历史、旅游等22个类别的图书；文创品茗区则陈列了一系列的特色文创产品，读者可以在这里品茶休息。

特别提醒：

书房位于滨河北路与上阳路交叉口，进入洛浦公园后右转即到。书房开放时间为每天9时至21时，目前需要刷读者证进入，没有读者证的市民可在门口用自助办证机办理。 （洛阳日报记者 张宁）