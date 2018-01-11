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这两天洛阳仍晴冷 今日气温-4℃到7℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-13 09:50

　　昨日，走在洛浦公园里的人“全副武装”

　　面对没有威力的阳光，房檐下的冰挂表示“毫无压力”

　　晴冷仍是双休日天气的主题，小记提醒您，这两天出去玩儿要注意防寒保暖哦！

　　市气象台预计，今天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温-4℃到7℃。明日，晴天转多云，东南风2级到3级，气温-4℃到7℃。

　　在晴、冷、风的“超寒”天里，有网友戏言“太阳就像冰箱里的灯”。昨日6时，中央气象台解除寒潮黄色预警，中东部大部分地区的气温将先后回升。中央气象台预计，昨日，冷空气对我国的影响趋于结束，北方地区气温陆续回升。今天早上，黄淮南部、江淮、江南东部、华南东部等地最低气温仍较常年同期偏低3℃到5℃。明日，全国大部分地区气温将恢复至常年同期水平。

　　阳光满满的双休日，您不妨把家里的被子拿出来晒晒哟！在冬日晴天里，晒被子的最佳时间是上午10点到下午2点半。晒被子不仅能杀灭被子中的有害微生物，还可以使棉纤维舒展蓬松，让您盖着带有“阳光味道”的柔软被子入睡。

天虽冷，但阳光不错，大人带着捂得厚厚的娃娃在公园里晒太阳 本篇图片均由记者李卫超 摄

　　中国气象频道气象分析师信欣说，从2017年11月1日到2018年1月11日，天津、沈阳、大连、呼和浩特的平均相对湿度都属观测史最小，短期内，华北地区依旧干燥。在如此干燥的冬日里，洗浴时有四忌：忌太勤、忌水过烫、忌揉搓过重、忌肥皂碱性太强。此外，饮食上要多食用蔬菜、水果，早晚最好用保湿乳液来滋润干燥的皮肤。

　　一线分两半，这样的“阴阳天”您见过吗？11日，广东佛山等多地的网友拍到了天空奇特的云，引来微博上众多网友的关注。有人说是老天爷在玩PS，有人说天空就像拉开一半的窗帘……中国气象局在官方微博上解释，“阴阳天”是一种少见但并不诡异的天气现象。这是由于中高空存在不同方向、不同水汽含量的气流，也就是气象术语中的风切变所造成的。边缘整齐的“阴阳云”属于透光高积云，预示着近期广东将维持晴冷干燥的天气。（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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