开了21年101路公交车的黄丽萍：多替乘客想 车厢温暖就多一些

黄丽萍

●代言人：黄丽萍

●年龄：49岁

●职业：101路公交车司机

黄丽萍是一名101路公交车司机，已经开了21年101路公交车的她，今年9月就要退休了。从第一代无轨电车，到去年最新上路的新型电车，在这21年时间里，她的大部分时间都和“大辫子”相伴。一听说本报要征集和101路有关的故事，她第一个打来电话。

黄丽萍说，1997年她成了101路公交车司机。101路公交车经过涧西区的几个大厂，每天早上去上班的人非常多，有时候在始发站就挤满了人。老式电车的方向盘特别沉，开车打方向时，黄丽萍每次都要特别用力。

去年10月，101路结束了没有空调的历史。黄丽萍说，过去在最热的时候，一个同事曾经把温度计放到仪表盘上，显示温度高达56℃。现在的101路，都是去年换的新型电车，配有空调，冬暖夏凉，条件比过去好了许多。

在黄丽萍20多年的职业生涯里，有件事儿让她印象很深。多年前，她在路上行驶时，车上人很多，突然一位老太太晕车呕吐，呕吐物溅得车厢里到处都是。看到这样的情况，她二话没说，迅速把弄脏的地方打扫干净，看到老人有些不好意思，她还安慰起老人。黄丽萍说，其实这样的事情每位司机几乎都遇到过，遇事替乘客多想一些，车厢里就会多一些温暖。

今年9月，黄丽萍就要退休了，她舍不得101路这个陪伴了她21年的“老伙计”。她笑着说，以后不开车了，每天还是得坐101路，因为公交车就在家门口，坐着101路出门，她心里踏实。

尊敬的读者，您是否也是101路公交车的老乘客？在乘车的过程中，是否遇到过打动您或让您印象深刻的暖心事儿、爱心事儿？《洛阳晚报》推出“我为城市文明点赞为晚报暖心垫代言”征集活动，面向全市征集与101路有关的故事。

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