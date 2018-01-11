洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

开了21年101路公交车的黄丽萍：多替乘客想 车厢温暖就多一些
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-13 09:42

　　黄丽萍

　　●代言人：黄丽萍

　　●年龄：49岁

　　●职业：101路公交车司机

　　黄丽萍是一名101路公交车司机，已经开了21年101路公交车的她，今年9月就要退休了。从第一代无轨电车，到去年最新上路的新型电车，在这21年时间里，她的大部分时间都和“大辫子”相伴。一听说本报要征集和101路有关的故事，她第一个打来电话。

　　黄丽萍说，1997年她成了101路公交车司机。101路公交车经过涧西区的几个大厂，每天早上去上班的人非常多，有时候在始发站就挤满了人。老式电车的方向盘特别沉，开车打方向时，黄丽萍每次都要特别用力。

　　去年10月，101路结束了没有空调的历史。黄丽萍说，过去在最热的时候，一个同事曾经把温度计放到仪表盘上，显示温度高达56℃。现在的101路，都是去年换的新型电车，配有空调，冬暖夏凉，条件比过去好了许多。

　　在黄丽萍20多年的职业生涯里，有件事儿让她印象很深。多年前，她在路上行驶时，车上人很多，突然一位老太太晕车呕吐，呕吐物溅得车厢里到处都是。看到这样的情况，她二话没说，迅速把弄脏的地方打扫干净，看到老人有些不好意思，她还安慰起老人。黄丽萍说，其实这样的事情每位司机几乎都遇到过，遇事替乘客多想一些，车厢里就会多一些温暖。

　　今年9月，黄丽萍就要退休了，她舍不得101路这个陪伴了她21年的“老伙计”。她笑着说，以后不开车了，每天还是得坐101路，因为公交车就在家门口，坐着101路出门，她心里踏实。

　　尊敬的读者，您是否也是101路公交车的老乘客？在乘车的过程中，是否遇到过打动您或让您印象深刻的暖心事儿、爱心事儿？《洛阳晚报》推出“我为城市文明点赞为晚报暖心垫代言”征集活动，面向全市征集与101路有关的故事。

　　如果您有话要说，可拨打本报热线66778866或关注“微动洛阳”(账号：weidongluoyang)微信公众号留下您的联系方式，我们的记者会及时跟您联系。最后，我们也会选出网络投票最靠前的几名读者，送上精美礼品一份。（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]孩子越长越丑？！只因这七个口腔坏习惯！
  • ·[健康]洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁招人啦！即日起开始报名
  • 今日至17日24时，洛阳启动重污染天气...
  • 环境保护税今年开征！快看洛阳哪些人...
  • 这两天洛阳仍晴冷 今日气温-4℃到7℃
  • 2018，规划引领建好洛城
  • 今日23时起，洛阳市大张超市盛唐店门...
  • 洛阳市十四届人大六次会议举行预备会议
  • 洛阳“放水养鱼”壮了实体经济
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行党工委（...
  • 明晚起，王城大道西侧保通路将断行
    		•
    百姓呼声
    因系统升级旅游年票在官网上暂时不能续费
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605