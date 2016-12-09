洛阳市城市管理将全面实行网格化

11日晚，《百姓问政看落实》播出第四场，市城市管理局等单位就之前节目中反映问题的办理情况进行答复。记者从现场获悉，我市城市管理将实行网格化，目前已设置近万个网格。

城市管理将实行网格化

在去年5月18日的节目中，反映了华林街等路段商贩占道经营严重问题，市城管局相关负责人表示，我市推行“721工作法”，即70%的问题通过服务来解决，20%的问题通过管理来解决，10%的问题通过严格执法解决。然而，几个月过去了，景华路牡丹路路口等地占道经营依然严重。

市城市管理局局长余培仕表示，按照有关要求，我市正在推行城市执法体制改革，于去年11月挂牌成立了市城市管理局。随着城市管理执法支队的组建和执法力量的加强，占道经营等问题将得到有效解决。同时，我市城市管理的力量将不断下沉，实行网格化管理，目前已在全市设置近万个网格，将在流动摊贩管理等方面发挥积极作用。

独生子女光荣证须年审

去年6月22日，新安县磁涧镇的索女士通过热线电话反映，根据有关规定，持有独生子女光荣证的，从发证之日起至独生子女满十八周岁止，每月发给独生子女父母奖励费二十元以上，但她从2010年领证至今，没得到过相关奖励费。

市卫计委副主任谢春秋表示，接到索女士的反映后，市卫计委将此事交由新安县卫计委办理。经核实，索女士因未能按要求年审证件，导致奖励费没能发放，目前此事已经解决。

市卫计委家庭发展科负责人表示，根据有关规定，每年5月31日前，独生子女光荣证持有人应到乡镇人民政府进行审核。索女士的证件未能及时审核，也反映出基层计生干部主动服务意识不强。独生子女奖励费是纳入财政预算拨付的，考虑到索女士家庭困难，已由相关部门给予其相当数额的经济救助，索女士表示认可。

小学须建7个功能室

在去年6月29日的节目中，反映了我市一些中小学校心理咨询等功能室欠缺或形同虚设的问题。日前，栏目记者前往宜阳县莲庄镇涧河小学对有关问题进行调查，学生反映该校仅有一个美术室。学校负责人表示，学校还存在绿化不到位等问题，向有关部门反映无果。

市教育局局长黄晓玲表示，目前我市的宜阳、汝阳、嵩县、洛宁四县还未通过国家义务教育均衡县创建验收，根据有关要求，2020年前必须全部达标。目前上述四县已摸清了学校底数，并召开了动员大会，每个县都计划投资3亿元左右解决相关问题并达到要求，例如小学必须建设7个功能室等，我市要求上述四县今年完成创建工作。此外，对老师的配备坚持核编到位、配备到位、结构合理原则，并开足、开好教学大纲要求开设的课程。

这些杨树待“解放”

去年7月6日，市民禹先生通过热线电话反映定鼎桥下绿化带中的杨树被铁丝勒住树干，严重影响生长的问题。他说，几年前，园林部门在此移栽了不少杨树，为防止树干倾斜，用木头和铁丝做成三角架予以支撑。然而，时间一长，木头腐烂，铁丝进入树干，影响了树木生长。反映问题之后，并没有人与其联系。

市城市管理局副局长曲红恩表示，管理人员确实存在失误，对群众反映的问题没有及时解决。市城市管理局将尽快采取措施救治这些树木，并追究管理人员管理责任。同时，还将调查群众反映问题时的情况，按照首问负责制的规定对有关人员进行问责。

在居住地和户籍地均可申请低保

赵先生是西工区瞿家屯的征迁户，目前在洛龙区租房居住。自2010年起，他的老伴患上肾病、高血压等疾病，后突发脑梗失去行动能力，生活陷入窘境。于是，他到西工区民政部门申请低保，对方表示其居住在洛龙区，应到居住地申请办理，但洛龙区相关部门表示即便能办，有关材料也必须由西工区出具。

市民政局局长张书卿说，按照我市的有关规定，城市家庭每人每月收入低于480元可申请低保救助，在居住地和户籍地均可申请。市民政局将安排低保科工作人员到赵先生家中调查了解，帮助其解决有关问题。（洛阳日报记者 李三旺）