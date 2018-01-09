全国业余围棋锦标赛落幕 赵健男夺冠引出“幸福的烦恼”

交接晚报杯会旗

经过7天13轮鏖战，七彩云南·古滇名城第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛，昨日落下帷幕。鸭绿江晚报队的赵健男力压群雄，以12胜1负的成绩夺得冠军；新民晚报队成功卫冕，夺得团体冠军。

赵健男原是国少队的职业二段棋手，后来退役成为业余棋手。根据晚报杯的规程，冠军将晋升业余7段，如果25岁以下，可直接晋升职业初段。18岁的赵健男是否愿意重新回到职业棋手的行列？这对刚夺冠的赵健男来说可谓“幸福的烦恼”。

获得第二至第六名的依次是王琛、赵斐、吕立言、胡煜清、马天放。前6名棋手今天将与由世界冠军唐韦星、党毅飞、辜梓豪等组成的职业队进行职业业余棋手对抗赛。棋手们将乘坐古画舫在滇池之央进行对决。

获得团体第二至第六名的依次是沈阳晚报队、钱江晚报队、今晚报队、兰州晚报队和辽沈晚报队。洛阳晚报众智软件队在58支参赛队中最终排名第17，3名队员都表示这次比赛留下了很多遗憾，希望下次能发挥水平，争取更好成绩。

明年1月，第32届晚报杯全国业余围棋锦标赛将在西藏拉萨举行。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）