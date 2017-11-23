洛阳市启动重污染天气橙色预警响应

昨日，《洛阳晚报》记者从市环境攻坚办获悉，依据气象预报和环境监测，我市面临一次严重的空气污染过程。依据有关规定和上级管控要求，我市决定于1月12日0时至1月17日24时，启动重污染天气Ⅱ级(橙色)预警响应。

在这期间，工业企业要实施错峰生产管控。受工艺和安全运行的制约，应急启动前已经以较低负荷运行，无法满足再次减排要求的，以最低安全负荷运行。连续生产型企业，因技术无法落实减排要求的，在达标排放的基础上，综合运用工艺减排、提标减排和停产减排措施，减少大气污染物的排放。除发电机组外，本已停运的工业窑炉、燃煤锅炉禁止点火启炉。

未经审批的施工项目涉土作业一律停止。特许施工项目必须严格落实“七个百分之百”防尘措施，有关监督部门要派专人死盯死守。夜间(20:00至次日8:00)除地铁工程、热力工程外，其他项目一律停止涉土作业。

相关部门也将严格环境执法，环保、住建等部门，要依法查处落实管控措施不力的企业、工地；公安部门要严厉打击不服管控、任性排污的企业。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 马立）