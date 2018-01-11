洛阳市3个街道荣获“国家智慧健康养老示范街道”称号

老人在体检

近日，在由工业和信息化部、民政部、卫生计生委联合召开的智慧健康养老产业发展大会上，我市涧西区郑州路街道办事处、珠江路街道办事处和西工区唐宫路街道办事处，荣获“国家智慧健康养老示范街道”称号。

“国家智慧健康养老示范街道”啥模样？老人们体验之后有何感受？昨日，记者进行了采访。

体检结果通过云平台实时上传，医生动态监控

西苑社区隶属于郑州路街道办事处。昨日上午，该社区84岁的居民梁湘芬回到小区后顺路来到了家门口的智慧养老服务中心，请工作人员帮她做个简单的体检。

工作人员打开互联网健康管理一体机后，梁湘芬一站上去，屏幕上立刻显示出身高、体重等信息。她又拿起一个像手柄的仪器握了一会儿，心跳、血氧、血脂等指标逐一显示。之后，她量了血压和脉搏，工作人员根据体检结果对她进行了健康指导。

只需10分钟，梁湘芬就完成了一次常规的健康体检。不过，这些测量可不是测过就算了，在她体检的过程中，每一项测量结果都已经通过云平台实时上传到了智慧养老服务中心建立好的健康档案里，并由智能平台进行深度分析生成健康报告，以便专业医生通过客户端动态监控，后期有效开展疾病检查、慢病随访、健康干预和健康教育等工作。

佩戴智能腕表辅助监测，线下随时享受各类保健仪器

在动态监控体检结果的基础上，智慧养老服务中心还为老年人配备了智能腕表，可以24小时不间断采集佩戴者的心率、运动及睡眠情况等健康数据，并将数据实时上传云平台。同时，腕表还具备紧急呼叫功能，当老人遇到突发紧急情况时，腕表可以一键自动呼叫最多3组事先输入的亲情号码，自动发出求救短信，同时向服务平台发出报警信号；服务平台的工作人员收到信息后，即可通过精准定位功能快速获取佩戴者的位置。

正阳理疗仓、电子艾灸、悬灸仪、按摩椅、远程视频仪、数独器具……在一个智慧养老服务中心内，记者看到了不少专业物品，工作人员说，这些都是经过挑选，适合老年人使用的器具，居民可以免费进行线下体验。

比如，正阳理疗仓具有汗蒸的作用，可以有效加速体内的血液循环，增强身体基础代谢；电子艾灸是根据中医艾灸的原理，结合现代磁疗、远红外等科技，实现理疗的功效；按摩椅则主要针对肩、颈和腰部不适的老年人起到一定的保健作用；数独器具等则可以帮助活动老人的大脑和手指。

家人打开微信，老人健康状况一目了然

“儿女不在老人身边时，最关心的就是老人的情况，通过智慧养老服务，这些信息就能全面掌握。”郑州路街道办事处智慧养老服务中心工作人员说，加入智慧养老服务平台的老人家属，只要关注相关微信公众号，就可以随时了解老人身体情况、所处位置等信息，并可通过设置“关爱提醒”，每天在固定时段由老人佩戴的智能腕表发出“久坐提醒”“用药提醒”“生活提醒”等信息，这种提醒支持单次和循环两种模式。

郑州路街道办事处相关负责人说，开展智慧养老建设，就是以智慧养老服务中心辐射辖区养老和卫生服务中心等服务机构，为老人提供日间照料、餐饮、卫生医疗、移动医疗、家政、娱乐健身等服务项目，目前该辖区智慧健康养老服务已覆盖1.2万人。

市民政局老龄办相关负责人介绍，依托互联网、物联网等现代技术和养老服务信息平台，我市正在打造具有洛阳特色的“互联网+”智慧养老服务模式，构建面向养老、健康、医疗、公共卫生等领域的主题数据库，构建全市智慧健康养老云平台，为医养结合的养老模式提供支撑。（洛阳晚报记者 李岚 特约通讯员 高德权 文/图）