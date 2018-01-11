孩子户口不在洛阳市区 能在市区办新生儿医保吗？

-本期关注

市民王女士反映，她的孩子于2017年12月29日出生，户口在偃师市邙岭镇，由于长期在洛阳市区居住，她想在市区为孩子办理新生儿医保，但多方咨询不知该如何办理。

-听您倾诉

王女士说，她此前参加了我市的新型农村合作医疗，孩子出生后患黄疸，她想尽快给孩子办好新生儿医保。她曾打电话到偃师市社保局，咨询能否在洛阳市区直接给孩子办理新生儿医保，但被告知，如果孩子户口在偃师市，需要回到偃师市办理。

“我又听说2018年的缴费期限已经过了，只能等下一年去缴费，那我孩子的医保到底该咋办？”王女士着急地问。

-所跑单位

市人社局农村社会保险科

-跑腿经历

参保登记：需要到户籍所在地办理

市人社局农村社会保险科相关负责人说，过去农村居民参加的是新农合，城镇居民参加的是城镇居民医保，但从2017年1月1日起，我市已经实行统一的城乡居民医疗保险制度。

在我市行政区域内，本市户籍或持有本市居住证且不属于职工基本医疗保险覆盖范围的人员，均可参加城乡居民医疗保险。

这类人员包括：农村居民，城镇非从业居民，在各类全日制普通高等学校、科研院所中接受普通高等学历教育的全日制本专科生、全日制研究生及职业高中、中专、技校学生，还有国家和我省规定的其他人员。

“王女士孩子的户口在偃师市邙岭镇，是可以参加我市的城乡居民医疗保险的，但按照参保的相关规定，需要到户籍所在地辖区的社保中心办理。”该负责人说。

办理流程：出生后3个月内需要办理参保手续

按照我市的新生儿参保报销政策，新生儿自出生之日起3个月内应及时办理参保手续，参保后自出生之日起可享受当年城乡居民医保待遇，并应按时足额缴纳出生次年的城乡居民医保费用。

“新生儿母亲或父亲参加我市原新农合的，新生儿出生当年无须办理参保登记，在定点的医疗机构就医，可直接享受报销待遇。因此像王女士这种情况，孩子在2017年是可以直接享受报销待遇的，但2018年就必须办理参保手续并缴费了。”该负责人说。

具体办理流程：孩子的父亲或母亲持新生儿的户口簿原件及复印件、出生医学证明、新生儿父亲或母亲参加我市基本医疗保险的参保证明，到新生儿户籍所在地辖区的社保中心填写洛阳市城乡居民医疗保险新生儿参保登记表，即可办理参保登记手续。

另外，新生儿参保缴费不受法定参保期限制，自出生之日起3个月内可随时办理参保缴费。

-办事结果

王女士目前已经准备好相关材料，将尽快到偃师市社保中心为孩子办理新生儿医保参保登记。

-诉求人评价

感谢晚报记者帮忙了解新生儿参保流程。（洛阳晚报记者 范瑞）