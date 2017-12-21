2018，规划引领建好洛城

2017，“一盘棋”“一体化”

规划，是城市建设的“第一粒扣子”。

去年以来，市委、市政府对我市城乡规划工作的重视程度上升到一个新层面——实现了市城乡规划委员会统筹主城区、协调“六组团”、覆盖全市域。

市城乡规划局相关负责人表示，去年该局着力突出规划引领，重点加快洛阳市四期总规评估和五期总规修编，推进“一中心六组团”发展规划编制与研究，按照“四级联动”的城镇总体布局做好县城总体规划、乡镇总体规划、美丽乡村建设和传统村落保护等规划编制工作。2017年，共安排全市性规划编制项目23项，其中跨年度项目8项，新增规划编制项目15项；同时，还配合其他单位实施规划编制项目6项。

在工作中，我市还理顺了市城乡一体化示范区、高新区与市城乡规划局的管理职能，加快完善洛龙区、伊滨区和龙门园区的规划机构和职能，加快推进“规划一盘棋、审批一支笔、管理一体化”。

建立“专家指导、公众参与、集体决策、社会监督”的阳光规划机制，是提升规划引领水平的另一项举措。去年，市规划部门在洛阳博物馆展出了一个城市规划沙盘，并对王城大道快速路等重要规划进行公示，不少市民驻足围观，大伙纷纷为阳光规划理念点赞。

“通过开门办规划，进一步提升了群众的感知度、参与度，也是汇集民意、提升规划质量的有效途径。”市城乡规划局负责人表示，今后，我市所有重大民生项目，在方案确定前将力争全部公示、听取民意。

我市除了做到“规划一盘棋”，还注重“守正出奇”，努力做好特色文章。“守正”，就是尊重科学，坚持按规律办事；“出奇”，就是彰显特色，实现差异化发展。

“守正”，首先表现在“规划即法”意识不断增强，规划一经批准就必须严格执行、接受监督，严禁随意变更。去年，市规划部门累计立案查处违法建设案件17宗，查处违法建设私搭乱建行为1300余起，切实维护了规划的权威性。

作为历史文化名城，“出奇”也正通过越来越多的城市设计得以体现。市规划部门着力在城市设计上下功夫，合理组织“城市天际线”、规划建筑风貌、布局建筑色彩、优化城市景观。

比如，洛阳龙门站综合交通枢纽将着力体现隋唐风貌；再比如，我市开始启动中心城区建筑风貌改造规划，着力打造具有洛阳特色的城市形象……

不与大城市比规模、比洋气，而是强调生态宜居的特色，强调挖掘城市文化底蕴，做到“疏密有度、错落有致”，这样的规划思路正逐步落实到具体项目中。（洛阳日报记者 李东慧）

2018，我们这样干

规划就是生产力。

市委经济工作会议明确提出，着力增强城镇综合承载力，尤其要强化规划引领，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳、海绵城市等先进理念融入规划编制全过程，确保一张蓝图绘到底。

能否一张蓝图绘到底，规划引领至关重要。

市城乡规划局局长张昭民表示，规划部门将紧紧围绕市委、市政府中心工作，增强规划引领、规划即法意识，强化规划管理制度建设，统筹做好总体规划与单体建筑规划审批，抓好规划领域突出问题整改，推动规委会各项制度有效落实。

高标准、高起点编制各类规划。继续抓好五期城市总体规划修编工作，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳、海绵城市等先进理念融入规划编制全过程，力争2018年年底前按程序逐级上报审批。完成《洛阳市“一中心六组团”城市发展战略规划》，确保上半年按程序上报市规划委员会审议通过。积极开展《洛阳市生态修复专项规划》《洛阳市中心城区夜景照明专项规划》《市区王城大道、中州路、九都路、开元大道等二十条路双修提升规划》等专项规划编制工作，完善城市功能，提升城市品位。

做好城市“双修”及城市设计工作。将城市“双修”作为治理城市病、转变城市发展方式的重要抓手，组织对历史文化街区与历史建筑普查工作，10月底前建立完成历史文化街区与历史建筑遗产数据档案。全面开展中心城区城市建筑风貌设计导则和伊滨新城核心区域城市设计，并按程序上报市规划委员会审议通过，着力构建疏密有度、错落有致、显山露水的空间格局，塑造古今辉映、板块互簇、山环水润的城市风貌。

提升重大基础设施项目规划标准。加快完成洛阳机场综合交通枢纽规划、洛阳火车站综合交通枢纽规划、涧西谷水综合交通枢纽及轨道交通控制中心规划设计方案等规划编制工作，并按程序上报市规划委员会审议通过。

城市规划馆按计划投用，阳光规划更有抓手。当前，规划部门正在加快推进布展区域设计施工一体化工程建设，同时高标准建设数字沙盘，充分体现城市风貌、区位特点、配套设施、项目特色等信息内容。按照施工计划，预计今年牡丹文化节前城市规划馆可投用，届时将把隋唐洛阳城遗址、洛阳龙门站综合交通枢纽、地铁等重大标志性区域规划展示出来，让群众广泛参与、评判规划，最大限度吸取民智民意，激发人民群众热爱城市、建设城市的热情，更好发挥规划引领作用。（洛阳日报记者 李东慧）