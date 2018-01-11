今日23时起，洛阳市大张超市盛唐店门前保通道路断行

昨晚，《洛阳晚报》记者从古城快速路工程建设指挥部获悉，古王立交地下空间车辆出入口工程将于今日起实施，工程建设期间王城大道西侧保通道路将部分断行，快来看看如何绕行。
封闭地点：王城大道西侧保通道路美茵街口南100米处(大张超市盛唐店南侧)
封闭时间：1月13日23时至2月10日
通行影响：施工点位封闭后，王城大道西侧保通道路积翠南街至美茵街段调整为由南向北通行。
经积翠南街由西向东的车辆出行，可从积翠南街—积翠北街—英才路绕行。
经凝碧南街、美茵街由西向东的车辆出行，可从美茵街—王城大道西侧保通道路(向北)—积翠北街绕行。
温馨提示：过往车辆要注意道路封闭后对周边路网的影响，根据交通流的变化，提前规划出行线路和时间，自觉遵守交通引导标识的指示，注意出行安全，服从现场执勤人员的管理。为尽量减少交通拥堵和对您出行的影响，可尽量选择公共交通或非机动车低碳出行。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 谢胜利）
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