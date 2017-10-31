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洛阳市城乡一体化示范区举行党工委（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-13 08:57

　　昨日上午，市城乡一体化示范区举行党工委(扩大)会议，传达学习贯彻市委经济工作会议精神、市委十一届六次全会精神、市委常委会议听取示范区党工委工作汇报时的指示精神。

　　会议强调，要提升政治站位，加强思想作风建设，抢抓我市加快建设副中心、打造全省增长极的机遇，围绕“创新创业新高地、伊洛山水宜居城、城乡统筹示范区”的建设定位，抓党建、夯基础，带动伊滨经开区建设整体上台阶。

　　会议强调，要认真学习市委常委会议对加强示范区党的建设和经济社会发展的最新要求，贯彻落实示范区发展定位，更加注重产城融合发展、一体发展、协同发展，加快引进一批“双高引领”产业项目，提升教育、科技、医疗卫生等服务水平，积极推进与洛北板块、洛龙板块、“六组团”的衔接。要重点启动中轴线建设，带动核心区建设，加快科技大道科技创新产业带、万安山和伊河生态廊道等重点区域建设，全面提升科技创新、对外开放、生态宜居、城乡统筹发展水平。

　　市城乡一体化示范区领导王立林、李钢锤、曾丹梅等参加会议。 （洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李新安）
[ 责任编辑：周萌]
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