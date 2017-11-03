市政府党组会议学习贯彻市委经济工作会议和市委全会精神

11日下午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻市委经济工作会议、市委十一届六次全会精神，研究市政府党组及政府系统贯彻落实意见。

会议强调，市政府党组成员、政府系统各级各部门要切实提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，牢牢把握推动高质量发展的根本要求，准确把握稳中求进工作总基调，切实把思想和行动统一到市委经济工作会议和市委全会精神上来，统一到市委、市政府提出的目标任务上来。要尽快把市委经济工作会议明确的工作重点、目标任务分解落实下去，进一步细化方案、强化举措，敢于拉高标杆、调高坐标，努力创造更多的“洛阳速度”“洛阳质量”“洛阳效率”，以扎实的工作成效和一流的发展业绩，确保会议各项决策部署不折不扣落到实处。

就扎实做好当前和春节期间相关工作，会议强调，要抓好经济运行，加强生产要素供需衔接和保障，盯紧重点项目，强化督导推进，努力实现“开门稳、开门红”；要加强春节市场供应和监管，抓好物资保障，维护市场秩序，确保节日市场供应充足、安全、规范、有序；要安排好节日期间群众文化娱乐生活，让全市人民过上一个欢乐祥和的节日；要切实抓好安全生产工作，针对重点行业领域和人员聚集场所，加强安全管控和风险防范，切实维护社会大局稳定；要加大正风肃纪力度，深入贯彻中央八项规定精神和实施细则以及省、市各项规定，严查顶风违纪行为，把好节日“廉洁关”；要认真做好值守应急工作，确保节日期间供水、供暖、供电、供气等各项工作正常有序运转，不断提升人民群众的获得感和幸福感。（洛阳日报记者 白云飞）