洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政府党组会议学习贯彻市委经济工作会议和市委全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-13 09:00

　　11日下午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻市委经济工作会议、市委十一届六次全会精神，研究市政府党组及政府系统贯彻落实意见。

　　会议强调，市政府党组成员、政府系统各级各部门要切实提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，牢牢把握推动高质量发展的根本要求，准确把握稳中求进工作总基调，切实把思想和行动统一到市委经济工作会议和市委全会精神上来，统一到市委、市政府提出的目标任务上来。要尽快把市委经济工作会议明确的工作重点、目标任务分解落实下去，进一步细化方案、强化举措，敢于拉高标杆、调高坐标，努力创造更多的“洛阳速度”“洛阳质量”“洛阳效率”，以扎实的工作成效和一流的发展业绩，确保会议各项决策部署不折不扣落到实处。

　　就扎实做好当前和春节期间相关工作，会议强调，要抓好经济运行，加强生产要素供需衔接和保障，盯紧重点项目，强化督导推进，努力实现“开门稳、开门红”；要加强春节市场供应和监管，抓好物资保障，维护市场秩序，确保节日市场供应充足、安全、规范、有序；要安排好节日期间群众文化娱乐生活，让全市人民过上一个欢乐祥和的节日；要切实抓好安全生产工作，针对重点行业领域和人员聚集场所，加强安全管控和风险防范，切实维护社会大局稳定；要加大正风肃纪力度，深入贯彻中央八项规定精神和实施细则以及省、市各项规定，严查顶风违纪行为，把好节日“廉洁关”；要认真做好值守应急工作，确保节日期间供水、供暖、供电、供气等各项工作正常有序运转，不断提升人民群众的获得感和幸福感。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]孩子越长越丑？！只因这七个口腔坏习惯！
  • ·[健康]洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁招人啦！即日起开始报名
  • 今日至17日24时，洛阳启动重污染天气...
  • 环境保护税今年开征！快看洛阳哪些人...
  • 这两天洛阳仍晴冷 今日气温-4℃到7℃
  • 2018，规划引领建好洛城
  • 今日23时起，洛阳市大张超市盛唐店门...
  • 洛阳市十四届人大六次会议举行预备会议
  • 洛阳“放水养鱼”壮了实体经济
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行党工委（...
  • 明晚起，王城大道西侧保通路将断行
    		•
    百姓呼声
    因系统升级旅游年票在官网上暂时不能续费
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605