洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市中招体育考试4月8日开考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-13 09:18

　　市教育局昨日印发《关于做好2018年初中毕业升学体育考试工作的通知》，对2018年中招体育考试工作进行部署。我市市直学校考试时间为4月8日至22日，各县(市)区集中考试时间为4月8日至6月10日。

　　成绩构成

　　今年中招体育仍以满分70分计入考生中招总成绩。其中，七、八年级过程评价成绩10分(由学校评价)，九年级升学体育考试成绩60分。过程评价成绩由各学校于6月20日前在学校公示3天以上后，上报至市教育局体艺卫站。

　　考试科目

　　1.中长跑：男生1000米，女生800米(满分26分)

　　2.立定跳远(满分17分)

　　3.篮球运球或足球运球二选一(满分17分)

　　报名时间

　　市直学校：3月5日至15日

　　各县(市)区：由本地教育部门安排

　　报名对象

　　我市有正式初中学籍的应届毕业生可在初中进行报名。没有学籍的学生不能随学校统一报名，可随社会青年单独报考；社会青年报名时间另行通知。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]孩子越长越丑？！只因这七个口腔坏习惯！
  • ·[健康]洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁招人啦！即日起开始报名
  • 今日至17日24时，洛阳启动重污染天气...
  • 环境保护税今年开征！快看洛阳哪些人...
  • 这两天洛阳仍晴冷 今日气温-4℃到7℃
  • 2018，规划引领建好洛城
  • 今日23时起，洛阳市大张超市盛唐店门...
  • 洛阳市十四届人大六次会议举行预备会议
  • 洛阳“放水养鱼”壮了实体经济
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行党工委（...
  • 明晚起，王城大道西侧保通路将断行
    		•
    百姓呼声
    因系统升级旅游年票在官网上暂时不能续费
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605