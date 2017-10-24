洛阳市中招体育考试4月8日开考

市教育局昨日印发《关于做好2018年初中毕业升学体育考试工作的通知》，对2018年中招体育考试工作进行部署。我市市直学校考试时间为4月8日至22日，各县(市)区集中考试时间为4月8日至6月10日。
成绩构成
今年中招体育仍以满分70分计入考生中招总成绩。其中，七、八年级过程评价成绩10分(由学校评价)，九年级升学体育考试成绩60分。过程评价成绩由各学校于6月20日前在学校公示3天以上后，上报至市教育局体艺卫站。
考试科目
1.中长跑：男生1000米，女生800米(满分26分)
2.立定跳远(满分17分)
3.篮球运球或足球运球二选一(满分17分)
报名时间
市直学校：3月5日至15日
各县(市)区：由本地教育部门安排
报名对象
我市有正式初中学籍的应届毕业生可在初中进行报名。没有学籍的学生不能随学校统一报名，可随社会青年单独报考；社会青年报名时间另行通知。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔）
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