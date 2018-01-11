担当新使命 开启新征程——热烈祝贺市十四届人大六次会议隆重开幕

承载着700万洛阳人民的热切期待，肩负着继往开来的光荣使命，备受全市人民瞩目的市十四届人大六次会议今天隆重开幕。大会将选举产生洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表，选举洛阳市监察委员会主任。这是在全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，推动全面从严治党向纵深发展，加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”目标和加快建设副中心、打造全省增长极的新形势下召开的一次十分重要的会议，是全市人民政治生活中的一件大事。在此，我们对大会的召开表示热烈的祝贺！

人大代表不仅是荣誉，更是担当，是一份沉甸甸的责任。会议选举的省人大代表将带着全市人民的美好愿景和殷切期盼，光荣地出席即将召开的河南省第十三届人民代表大会第一次会议，代表人民行使管理国家和社会事务的权力。这对于坚持和完善人民代表大会制度、保障和实现人民当家作主的民主权利、推进社会主义民主法治建设等都具有十分重要的意义。人大代表要始终秉持为民办事、反映民声、汇聚民智的工作原则，依法执行代表职务。要“履职而不废”“尽责而有为”，注重学思践悟、知行合一，深入基层一线，了解社情民意，认真倾听人民群众的愿望和呼声，理性务实地反映百姓的心声。要把国家战略同区域发展、群众所望统一起来，做到上通下达，架起党委政府和基层之间的桥梁，做到畅所欲言、言之有理、言之有义。要自觉做到不忘初心、牢记使命，既要当好群众代言人，又要撸起袖子加油干，时时刻刻以人民群众的根本利益为出发点开展工作，与时俱进、务实创新，实现履职能力与发展同步、与时代同步。

深化监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，是推进治理体系和治理能力现代化的制度安排，对于加强党的集中统一领导，完善党和国家自我监督体系，推动全面从严治党向纵深发展、巩固反腐败成果、夺取反腐败斗争压倒性胜利具有十分重要的意义。我们要提高政治站位和政治觉悟，把落实好改革任务作为牢固树立“四个意识”的具体体现，作为同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的具体体现，深刻认识推开监察体制试点工作的重大意义，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，依法选举洛阳市监察委员会主任，确保十九大后中央部署的第一项重大改革任务在我市落地生根。

伟大的梦想照亮伟大的时代，伟大的时代需要伟大的作为。我们要坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，把加强党的领导贯穿选举工作全过程，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，把握正确的政治方向，为选举工作提供坚强的政治保证和组织保证。要以高度的政治责任感和严谨细致的工作作风，精心组织、周密安排，扎实做好各项工作，使选举产生过程成为理想信念教育和党性党风党纪教育的过程，成为落实全面从严治党要求、不断推进党的建设新的伟大工程的过程，进一步凝聚广大人民群众的智慧和力量，汇集不忘初心、继续前进、走好新的长征路的强大正能量。全体人大代表要充分认识自身的政治责任，以高度负责的精神，严守纪律，严格程序，认真履职，公道正派，履行好自己的神圣职责，圆满完成大会各项选举任务，进一步激发广大人民群众的主人翁意识，为实现“四高一强一率先”奋斗目标、建设中原城市群副中心城市、打造带动全省发展新的增长极提供坚强保障。

新思想引领新时代，新使命开启新征程。市委经济工作会议确定了2018年的总体要求、主要目标和重点任务，吹响了进军新时代的号角，鼓舞人心，催人奋进。只要我们保持永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，不驰于空想、不骛于虚声，坚定不移迈向高质量发展，洛阳定能谱写决胜全面小康、开启现代化建设新征程的精彩篇章，洛阳必将走向更加美好的未来！

预祝大会圆满成功！