环境保护税今年开征！快看洛阳哪些人需要缴

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近日，市地税局税政一科的工作人员正忙着对相关企业进行纳税辅导，讲解环境保护税的相关内容。从今年1月1日起，环境保护税正式开征，取代了此前实施了近40年的排污收费制度。市地税局工作人员表示，“费”改“税”有利于企业增强节能减排意识，促进我市环境改善提升。

什么是环境保护税

企业需自行申报，排放量越大税额越高

环境保护税取代的是我国1979年确立的排污收费制度，“费”改“税”后，按照“税负平移”原则，实现排污收费制度向环保税制度的平稳转移。

为何要将“费”改“税”呢？

市地税局税政一科科长孙秀辰介绍，排污收费制度在执行过程中存在执法刚性不足等问题，而税收具有强制性，征收环境保护税可以大幅提升环保执法刚性，强化企业治污减排的责任。

孙秀辰说：“以前环保部门下发排污核定与排污费缴纳决定书，企业根据相应数额缴纳费用即可，环境保护税开征后，企业需要自行申报，了解自己的排污状况，做到心中有数。污染物排放量越大税额越高，企业要想降低税收成本，就要节能减排、增强环保意识。”

作为我国首个针对环保的税法，实施环境保护税法不是为了增加财政收入，而是构建绿色税制，引导企业多算环保账，助力实现建设美丽中国的目标。

怎么征

谁污染谁缴税，居民个人不用缴

了解了环境保护“费”改“税”的来由，市民较关心的就是这个税谁来缴、缴多少、怎么缴。市地税局相关负责人对此进行了解答。

纳税人是谁

在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。

不直接向环境排放应税污染物的，不用缴纳环境保护税。举例来说，排污企业向城镇污水处理厂排放污水，不用缴纳环境保护税，而向其自建自用的处理设施排放，则要缴纳环境保护税。

居民个人不属于纳税人，不用缴纳环境保护税。举例来说，居民个人的生活垃圾进入了垃圾处理厂集中处理，个人无须缴纳环境保护税。

征收对象是什么

环境保护税的征收对象为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。

市地税局数据显示，在2016年的排污费收入构成中，大气污染物和水污染物约占全市排污费收入的95%。

我省税额是多少

我省大气污染物适用税额为每当量4.8元，水污染物适用税额为每当量5.6元，其他污染物适用税额按照环境保护税法规定执行。

市地税局工作人员介绍，污染当量值是衡量不同污染物对环境污染的一个综合性指标或计量单位，简单理解，就是污染物对环境的破坏程度。

放量÷污染当量值＝污染当量数，污染当量数×适用税额＝应纳税额。

有没有相应的减税政策

纳税人排放应税大气污染物或者应税水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，按75%征收环境保护税。

纳税人排放应税大气污染物或者应税水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的，按50%征收环境保护税。

怎么缴

我市约1700户纳税人应到地税部门缴纳

市地税局工作人员介绍，目前我市约有1700户环境保护税纳税人，环境保护税按月计算，按季申报缴纳，首个征期为2018年4月1日至15日。不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳。

纳税人办理税务登记，与地方税务机关建立征纳关系后，可以选择到办税服务厅现场缴纳，也可以委托银行自动扣税或通过自助办税终端机、网上申报等方式进行缴纳。

环境保护“费”改“税”后，税收收入会到哪里去呢？

环境保护税法在立法时考虑到治理污染、保护环境的职责任务主要由地方政府承担，因此税收收入全部作为地方财政收入，主要用于污染治理和环境保护。

延伸阅读

对机动车等流动污染源排放的污染物暂免征税

考虑到现行税制中，已有消费税、车船税、车辆购置税等税种对汽车生产和使用进行调节。其中，车船税、消费税按排量征收，已体现了税收调节和经济补偿，所以，环境保护税法对汽车等流动污染源排放的污染物规定暂免征收环境保护税。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王朝）