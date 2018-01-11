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明晚起，王城大道西侧保通路将断行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-12 21:33

交警支队供图

　　洛阳网讯 记者今日从古城快速路工程建设指挥部获悉，古王立交地下空间车辆出入口工程将于明日起实施，工程建设期间，王城大道西侧保通道路将断行一个月左右。

　　封闭时间：1月13日23时至2月10日。

　　封闭点位：王城大道西侧保通道路美茵街口南100米处(盛唐至尊大张店南侧)。

　　交警部门提示，过往车辆要注意道路封闭后对周边路网的影响，提前规划绕行路线。断行期间，王城大道西侧保通道路的积翠南街至美茵街段将调整为由南向北通行。经积翠南街由西向东的车辆出行，可从积翠南街——积翠北街——英才路绕行；经凝碧南街、美茵街由西向东的车辆出行，可从美茵街——王城大道西侧保通道路(向北)——积翠北街绕行。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：潘亮]
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