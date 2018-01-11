洛阳“市民之家”智慧建设亮点多 洛阳网记者提前揭秘

二层服务大厅

在“市民之家”里，停车场是否能实现智能车位引导？灯光能否根据太阳光强弱自动调节明暗度？用水、用电量能不能实时监测？今日上午，洛阳“市民之家”迎来了一批提前参观的客人——10名市监察局特邀检察员。在参观过程中，他们频频提及“智能化”这一关键词，希望这个“家”建成后，不仅能够成为展示洛阳政务服务的“大窗口”、市民的“大客厅”，还能为洛阳的“智慧城市”建设加码。

那么，这个“家”的智能化建设都有哪些亮点？记者联系了负责构建“家”里智能“神经中枢”的河南讯飞智元信息科技有限公司相关负责人，为大家一一揭秘。

亮点一：地下智能停车管理系统

经常前往洛阳市行政服务中心的市民中，想必很多人都有一个烦恼——停车难。待“市民之家”投用后，停车难将得到有效缓解，因为这里除了为市民提供1135个车位外，还采用地下智能停车管理系统，引导司机轻松寻找停车位。

据了解，地下智能停车管理系统将对进入地下车库的车辆通过车牌识别进行集中管理、控制。在地下车库入口处及地下车库内部各个区域设置电子屏，实时显示剩余车位信息，市民还可通过各车位指示灯颜色判断空余车位位置。