洛阳地铁招人啦！即日起开始报名

洛阳网讯 今日，洛阳市轨道交通有限责任公司先后发布2018年第一批、第二批社会招聘公告。为满足工程建设需要，拟引进28名专业技术人才参与轨道交通建设。即日起开始报名，本月15日截止。

招聘岗位多为管理层职位

2018年第一批、第二批社会招聘共招聘28人，对学历、技术职称、工作经验等都有较高的要求。

据了解，第一批社会招聘的岗位主要为主管、主办、助理等职位，报名时间为2018年1月12日9时至2018年1月15日9时30分。要求本科及以上学历并有相应的技术职称和工作经验，同时设有年龄限制。其中，主管、主办岗位要求年龄在45岁(含)以下(1972年1月1日以后出生)，助理岗位要求年龄在40岁(含)以下(1977年1月1日以后出生)，年龄计算截止日期为2017年12月31日。

第二批社会招聘的岗位为安全质量部副部长、机电设备部副部长、资源开发部副部长。报名时间为2018年1月12日15时至2018年1月15日15时。这些岗位招聘除了要求本科及以上学历之外，还要求具备高级及以上技术职称以及至少5年以上的丰富工作经验。

符合“绿色通道”的应聘者无需参加笔试

值得注意的是，本次招聘只接受网上报名，每人限报一个岗位。

报名方式：应聘人员填写《洛阳市轨道交通有限责任公司应聘人员报名表》在报名截止日前将《报名表》投递至电子邮箱(lygdgszp@126.com)完成报名(邮件主题须按照规定格式“岗位编号+岗位名称+姓名+学历(专业)+职称”)，请勿重复投递简历。同时，报名时还须上传本人身份证、学历证、学位证、职(执)业资格证(或考试合格证明)、专业技术资格证等相关资格证书。

第一批岗位招聘程序为投递简历(报名)—资格初审—资格复审—笔试—面试—体检—考察—录用。其中，符合“绿色通道”(绿色通道详情详见)的应聘者无需参加笔试。公司将根据应聘者面试、体检、考察等情况确定聘用对象，办理入职手续，岗位试用期3个月。

第二批岗位的招聘程序为投递简历(报名)—资格初审查—资格复审—面试—体检—考察—录用。公司将根据应聘者面试、体检、考察等情况，择优确定聘用对象，办理入职手续。（见习记者 谢娜娜）

>>>>2018年第一批社会招聘岗位需求表

>>>>2018年第二批社会招聘岗位需求表

>>>>“绿色通道”实施办法