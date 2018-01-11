今日至17日24时，洛阳启动重污染天气橙色预警响应

洛阳网讯 今日，记者从洛阳市环境污染防治攻坚办获悉，根据气象预报和环境监测，即日起，我市将有一次严重的空气污染过程。根据有关规定，今日零时至17日24时，全市启动重污染天气Ⅱ级(橙色)预警响应，实施减排管控措施。

根据要求，橙色预警启动后，我市将采取一系列减排管控措施：

在工业源减排方面，钢铁行业、炼焦工业、水泥工业、陶瓷工业、砖瓦工业、石膏板企业等实施错峰生产管控；有色冶炼和压延、焊剂工业、硅石工业、刚玉工业、石材加工、水泥制品业等实施停限产管控；火电行业、玻璃工业、合成氨工业、石墨工业等实施应急减排管控。此外，未整改到位的散乱污企业和其他不能稳定达标排放企业停工停产；除发电机组外，本已停运的工业窑炉、燃煤锅炉禁止点火启炉；能否达标排放以检测报告为准，无检测报告的视为不能达标排放，一律停产。

在扬尘源减排方面，主要对施工扬尘、道路扬尘进行管控。要求未经市长“一支笔”审批的施工项目涉土作业一律停止。特许施工项目必须严格落实“七个百分之百”防尘措施，有关监督部门要派专人死盯死守，夜间(20时至次日8时)除地铁工程、热力工程外，其他项目一律停止涉土作业。城市区的“城中村”禁止实施房建、拆除等作业。停止有机溶剂涂料喷涂、粉刷、切割和护坡喷浆作业。还要加强道路湿扫、吸扫力度，减少道路扬尘贡献，同时根据气温变化加强雾炮、洒水作业频次。

在移动源减排方面，从严控制高排放车辆使用；大宗物料实施错峰运输，存储仓库满足用料需求的企业，暂停物料运输；严查违规渣土运输；城市建成区内国Ⅰ及以下标准非道路移动机械(包括轨道交通打桩、钻探等工程机械)停止使用；实施机动车环城高速免费通行、城市区内货车禁限行、过境货车城市区绕行等。

在生活源减排方面，城市区、县城区、乡镇政府所在的街道、产业集聚区周边，从事餐饮商业服务的场所未加装油烟净化装置或虽加装但不正常使用的，一律停业或取缔；企事业单位职工生活保障和个体工商户商业经营活动禁止使用燃煤，城乡居民生活禁止使用非洁净型煤，已经实现“燃煤双代”的居民生活不得使用燃煤(包括洁净型煤)，违规使用的燃煤设施一律取缔；全市域禁止储存、销售、使用国五标准以下的劣质燃油，严厉打击黑加油站点，严查运输劣质油的黑车。(记者 郭瑛 通讯员 马立)