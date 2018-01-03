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“请叫我‘神探’”：我找到了失踪的女仆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 09:05

　　(资料图片)

　　在《赃物没起获，怎么能结案呢》一文中，咱们讲了北宋的向敏中破案的神奇故事，故事记载于司马光的笔记体小说《涑水记闻》里。

　　司马光在这本书里还讲了另一个破案故事，故事相当曲折，故事中的“神探”名叫钱若水，河南新安人，《宋史》称其“美风神，有器识，能断大事”。

　　女仆从富户家逃走不知道去了哪里

　　北宋雍熙年间，考中进士的钱若水被任命为同州观察推官。

　　北宋时的同州，就是现在陕西省渭南市的大荔县，著名的大荔西瓜就产自这里。

　　观察推官是个啥官？知州的幕僚，掌推勾狱讼之事。

　　同州有个乡民，因为家里穷，将女儿送到一富户家当奴仆。有一天，这个女仆从富户家逃走了，也没有回自己家，不知道去了哪里。

　　乡民问富户要女儿不得，便一纸诉状将其告到了同州州衙，知州下令录事参军(州府低级官员，掌管文书)审理此案。

　　这个录事参军，以前曾开口向富户借钱，但富户没借给他，因此一直怀恨在心。今日见富户终于落到自己手中，录事参军不由得一阵高兴：“叫你当初不借给我钱，看我现在咋收拾你！”

　　这个案件要处死那么多人我怎么能不谨慎呢

　　急于报复的录事参军对案子粗粗一审，就认定富户父子伙同他人杀了女仆，而后将尸体扔进河中，致使尸体随波漂流，无影无踪。然后，他又“坐实”案件的主谋是谁、帮凶是谁，他认定的涉案人员一一都给安了罪名，而且罪都该杀。

　　罪名定下，得有富户的供状，录事参军下令严刑拷打，“富户不胜捶楚，自诬服”。

　　案件“审结”，报送知州，知州和众官员复审，都没发现什么异常，都觉得此案已成铁案，唯独钱若水总觉得哪里不对头。

　　钱若水将案件扣下，迟迟不判决。录事参军害怕夜长梦多，闯进钱若水的办公室质问：“你是不是拿了富户的钱财，准备替人家开脱？”

　　钱若水微微一笑，说：“这个案件要处死那么多人，我怎么能不谨慎呢？”

　　10天过后，连知州都等得不耐烦了，屡屡派人催促钱若水结案，钱若水不听。州衙上下都觉得钱若水莫名其妙，在猜他葫芦里到底卖的什么药。

　　我秘密派人四处寻找女仆现在终于找到了

　　有一天，钱若水来到知州的办公室，让知州屏退左右，上前说道：“大人，我之所以迟迟不判决，是因为要找到逃走的女仆。我秘密派人四处寻找，现在终于找到了。”

　　知州大吃一惊，问：“人不是已经被杀了吗？怎么还活着？人现在在哪里？”

　　钱若水秘密派人将女仆带到州衙，知州将女仆藏在屋里，垂下门帘，然后叫来女仆的父母，问：“如果你们见到女儿，还认识她吗？”女仆的父母流泪道：“我们当然认识了。”

　　女仆从屋中走出，她的父母失声痛哭：“这就是我们的女儿啊！”

　　富户被带到大堂，当场去掉刑具，无罪释放，但他迟迟不肯离去，对着知州叩头拜谢：“要是没有大老爷明察神断，我就要被灭族了！”

　　知州脸红道：“要谢你就谢钱推官吧，这不是我的功劳。”

　　我只求断案公正同州没有冤死之人

　　知道了事情的前前后后，富户来到钱若水的办公室，要当场表达谢意。钱若水紧闭房门，坚决不开，并撂下一句话：“知州派人找到你家的女仆，此案才得以大白，跟我有什么关系呢？”

　　富户求见不得，绕墙而哭。回家后，他“倾家资饭僧，为若水祈福”。

　　因为钱若水屡屡拨乱反正，救了数十个即将冤死之人，知州准备上报朝廷为他请功，钱若水推辞道：“我只求断案公正，同州没有冤死之人，论功行赏不是我的本心。况且，如果朝廷因为这事儿奖赏我，那置录事参军于何地？”

　　录事参军闻听此言，惭愧地来到钱若水的办公室向他表示感谢，钱若水好言相劝：“案子情况复杂，偶有过失再正常不过，没有什么值得感谢的。”

　　这件事传开后，“远近翕然称之”，到最后连宋太宗都听说了，赞叹之余，下旨连升钱若水的官职，“自幕职半岁中为知制诰，二年中为枢密副使”。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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