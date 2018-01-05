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游园守规矩 休闲更惬意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 09:02

　　只有大家“拘小节”，美丽风景与文明行为才能水乳交融，公园才是真正的乐园。

　　洛浦公园新管理条例施行，提醒大家公园姓“公”，游园要守规矩。（新闻回顾>>>

　　洛浦公园的美有目共睹，每年增加的景观、设施，使洛浦公园更美更好玩儿，这个家门口的免费游园如今已成为城市名片、“休闲符号”，“闲了，去洛浦公园转转”也成了人们的口头禅。只是，在“转转”的时候，别忘了守规矩。从这次新规提高对游园不文明行为的处罚额度可以看出，一些游人的游园陋习确实存在。

　　公园是大家的，也是自己的，从这个意义上讲，公园姓“公”，也姓“私”，爱护公园环境，利人利己。

　　拿在公园内随地吐痰、便溺、丢垃圾来说，有人认为这是生活小节，不值一提，但在游客眼里，这是个人素质、城市文明的体现，煞风景、遭人厌。因此，只有大家“拘小节”，美丽风景与文明行为才能水乳交融，公园才是真正的乐园。

　　如今大家都讲规则意识，规则意识的养成要靠管理更要靠自觉。公园不是自家的后花园，不能拿自己不当外人，游园时要记得用规则约束自己。

　　有人在公园内烧烤，自己美了，却污染了环境，给他人带来不适。新规规定，在公园内烧烤，最高将被罚两千元。酗酒滋事、打骂吵闹，影响他人，也影响自己的形象；汛期在行洪区内玩耍，夏天在公园河道内游泳……这些事以后咱别再做了。

　　有规矩要守，靠自觉；有规矩要依，靠管理；让公园更美，靠大家。游园守规矩，休闲更惬意。公园美了，心情好了，也是一种幸福感，这些道理，大家都懂，重在行动。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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