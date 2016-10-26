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省产烟销售明星商户表彰大会暨黄金叶新品发布会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-12 08:49

　　昨日上午，我市召开会议总结2017年全市烟草业转型升级工作，表彰转型升级过程中涌现出的省产烟销售明星商户，并对黄金叶“豫香”“大M”“happy牡丹”三款新品进行上市发布。

　　市长、市烟草业转型升级工作领导小组组长刘宛康参加会议并为受表彰商户代表颁奖。刘宛康在讲话中指出，推进烟草业转型升级是落实新发展理念的具体体现，是推动供给侧结构性改革的重要举措，是推动我市经济社会高质量发展的有效载体。随着产品消费需求呈现差异化、个性化的趋势，零售终端将在烟草行业转型发展中发挥越来越重要的作用，需要我们进一步创新举措、挖掘潜力、搞活搞好、提高水平。一要抓住机遇，把销量提上去。当前，省政府正在积极推进“烟草+旅游+文化+特色”模式，我市在这方面有基础、有优势，要抓住机遇、乘势而上，卖新品、扩销量、增利润，带动省产烟市场占有率持续提升。二要规范秩序，把市场管理好。要多部门联动严厉打击假冒走私卷烟行为，维护好卷烟销售市场秩序。三要积极宣传，把氛围营造好，维护和提升烟草行业的良好形象，为省产烟发展提供更多便利。四要落实好各项政策，扶持商户经营销售省产烟，为扩大省产烟销量创造更加宽松的环境。广大商户要争当诚信守法经营的表率，创新经营思路，创造更多收入，为洛阳经济社会发展再立新功。

　　会议透露，2017年，我市认真贯彻落实全省烟草业转型升级工作部署，全面完成省政府下达的四项核心指标。去年，我市烟草业实现税收30.28亿元，比上年增长6%。我市研发培育的“黄金叶”洛阳牡丹系列专销产品，已形成4个规格16个装潢较为完整的卷烟产品体系，上市不到两年即创造税收1.5亿元。

　　副市长侯占国主持会议。偃师市政府、市烟草局、商户代表在会上发言。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
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