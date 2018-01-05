晚报杯全国业余围棋锦标赛：洛阳两名小将今日“同室操戈”

七彩云南·古滇名城第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛今天将进行最后两轮比赛，洛阳晚报众智软件队队员王恩泽、韩卓然今天上午将“同室操戈”。

晚报杯采用积分循环赛制，即对阵双方都是积分相同或相近的，并不回避同队选手。韩卓然昨日遭遇两连败，积分停留在12分，而王恩泽获得两连胜，追上了“大部队”，积分也达到12分。经过电脑程序自动编排，王恩泽和韩卓然恰巧在今天上午的第12轮相遇。

王恩泽和韩卓然，一个19岁，一个12岁，此次参赛，二人从洛阳启程，一路同行，到赛地又同住一室，没想到还要在棋盘上一决高下。

洛阳晚报众智软件队队员花畅昨日下午战胜了成都晚报队的名将冯湧，目前积14分，是本队成绩最好的。

此前唯一全胜的棋手赵炎昨日遭遇两连败，分别负于赵健男和王琛，排名退至第4，赵健男、王琛同积20分，并列榜首，吕立言排名第3。

团体成绩目前排在前3位的依次是新民晚报队、兰州晚报队和沈阳晚报队，洛阳晚报众智软件队暂列第19位。

今天，本届晚报杯将在进行完最后两轮比赛后落幕，谁能坐上中国业余围棋的第一把交椅，即将水落石出。（洛阳晚报记者 周中全）