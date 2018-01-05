洛阳市气象局发布洛阳2017年气候影响评价

如果让您用一句话评价刚刚过去的2017年的天气，您会先想到哪句呢？夏天太热？秋天雨太多？还是冬天雪太少？

昨日，市气象局发布的洛阳2017年气候影响评价显示，这一年中，我市的天气并不平静，干旱、高温、连阴雨等极端天气轮番登场，成为给大家留下深刻印象的天气、气候事件。

气温：全市平均气温为1961年以来历史第三高值

2017年，全市平均气温15.1℃，较常年偏高0.9℃，比去年偏高0.6℃，位居1961年以来历史第三高值。气象资料显示，全市平均气温历史最高值为2006年，为15.4℃，第二为2013年15.2℃。

各县(市)年平均气温为13.1℃(栾川)～16.3℃(偃师市)，洛宁、孟津、偃师气温异常度属偏高，其他县均属正常，且孟津、新安、偃师创1961年以来最高值。

四季气温除秋季与常年持平外，其他季节均属偏高。分月来看，7月气温异常度属显著偏高，1月、5月、8月属于偏高，10月偏低，其他月份正常。

年内最低气温≤0℃的日数较常年严重偏少

49天(孟津)～94天(伊川)

年内最高气温≥35℃的日数较常年严重偏多

10天(栾川)～40天(偃师)

年极端最低气温大部分出现在1月下旬

-8.4℃(栾川)～-4.3℃(汝阳)

年极端最高气温出现在7月下旬到8月上旬

37.9℃(栾川)～39.9℃(偃师)

降水：雨水偏爱秋冬季，10月降雨异常偏多

全年主要降水过程27次

2017年，全市平均降水量630.7毫米，较常年偏少2%，比去年偏少1%。各县(市)年总降水量为486.7毫米(孟津)～881.7毫米(栾川)。

四季分布为春季、夏季降水偏少，冬季、秋季降水偏多。分月看，1月、10月降水量异常偏多，3月、11月、12月显著偏少或异常偏少，9月偏多，7月偏少，其他月份降水正常。

9月30日至10月5日的降水过程

为本年度持续时间最长降水量最大降水过程

各县(市)过程降水量

50.8毫米(宜阳)～89.1毫米(嵩县)

全年全市单日最大降水量新安

8月19日日降水量146.6毫米

日照：冬季阳光灿烂，12月日照时数偏多

2017年，全市平均日照时数2080.4小时，较常年偏多13.7小时，比去年偏多127.5小时。各县(市)年日照时数为1867.5小时(伊川)～2414.6小时(偃师)，日照异常度均属正常。

分月看，1月日照时数偏少，10月日照时数异常偏少，12月偏多，其余月份均属正常。

主要天气、气候事件

●大到暴雪

2017年2月21日受强冷空气及高空槽前强西南气流的共同影响，全区普降大到暴雪,过程降水量6.7毫米(宜阳)～11.1毫米(伊川)。

●干热风

2017年5月以来，全市气温持续偏高，多次出现干热风天气。5月10日至13日，全市大部分地域达到轻度干热风天气指标，持续天数为4天； 5月17日，除栾川出现轻度干热风外，其他各县均出现重度干热风天气；5月27日至29日，全市出现轻度干热风天气。

●初夏强降雨

2017年5月22日全市出现强降水天气过程，降水主要集中在22日下午4时到23日凌晨1时，具有范围大、强度强的特点。

●高温

2017年5月多次出现≥35℃的高温天气。盛夏7月至8月各县(市)日最高气温≥35℃的高温日数为9天(栾川)～28天(伊川)，比常年偏多6.2天(嵩县)～19.2天(洛宁)，全市平均偏多14.2天。其中，8月6日全市日平均最高气温为38.4℃，为盛夏最热的一天。

●干旱

2017年3月全市无有效降水过程，降水量显著偏少，加上气温偏高，辖区部分地域冬小麦出现轻微干旱。

夏季主要降水过程集中在6月上旬和8月下旬，6月中旬至8月中旬，降水过程及降水量均严重偏少，尤其是7月降水严重偏少44%。据8月1日0厘米～30厘米自动土壤水分监测资料显示，宜阳高坡垴站重旱，洛宁、汝阳、孟津雷河站中旱。

●秋季连阴雨

2017年9月24日至10月17日，24天里降雨日数多达19天，其余5天均为阴天，无秋高气爽之晴日。持续阴雨天气期间全市平均降水量155毫米，较常年同期偏多202%，并创2006年以来同期最多值。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 张俊洁）