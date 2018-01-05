洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市气象局发布洛阳2017年气候影响评价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 08:43

　　如果让您用一句话评价刚刚过去的2017年的天气，您会先想到哪句呢？夏天太热？秋天雨太多？还是冬天雪太少？

　　昨日，市气象局发布的洛阳2017年气候影响评价显示，这一年中，我市的天气并不平静，干旱、高温、连阴雨等极端天气轮番登场，成为给大家留下深刻印象的天气、气候事件。

　　气温：全市平均气温为1961年以来历史第三高值

　　2017年，全市平均气温15.1℃，较常年偏高0.9℃，比去年偏高0.6℃，位居1961年以来历史第三高值。气象资料显示，全市平均气温历史最高值为2006年，为15.4℃，第二为2013年15.2℃。

　　各县(市)年平均气温为13.1℃(栾川)～16.3℃(偃师市)，洛宁、孟津、偃师气温异常度属偏高，其他县均属正常，且孟津、新安、偃师创1961年以来最高值。

　　四季气温除秋季与常年持平外，其他季节均属偏高。分月来看，7月气温异常度属显著偏高，1月、5月、8月属于偏高，10月偏低，其他月份正常。

　　年内最低气温≤0℃的日数较常年严重偏少

　　49天(孟津)～94天(伊川)

　　年内最高气温≥35℃的日数较常年严重偏多

　　10天(栾川)～40天(偃师)

　　年极端最低气温大部分出现在1月下旬

　　-8.4℃(栾川)～-4.3℃(汝阳)

　　年极端最高气温出现在7月下旬到8月上旬

　　37.9℃(栾川)～39.9℃(偃师)

　　降水：雨水偏爱秋冬季，10月降雨异常偏多

　　全年主要降水过程27次

　　2017年，全市平均降水量630.7毫米，较常年偏少2%，比去年偏少1%。各县(市)年总降水量为486.7毫米(孟津)～881.7毫米(栾川)。

　　四季分布为春季、夏季降水偏少，冬季、秋季降水偏多。分月看，1月、10月降水量异常偏多，3月、11月、12月显著偏少或异常偏少，9月偏多，7月偏少，其他月份降水正常。

　　9月30日至10月5日的降水过程

　　为本年度持续时间最长降水量最大降水过程

　　各县(市)过程降水量

　　50.8毫米(宜阳)～89.1毫米(嵩县)

　　全年全市单日最大降水量新安

　　8月19日日降水量146.6毫米

　　日照：冬季阳光灿烂，12月日照时数偏多

　　2017年，全市平均日照时数2080.4小时，较常年偏多13.7小时，比去年偏多127.5小时。各县(市)年日照时数为1867.5小时(伊川)～2414.6小时(偃师)，日照异常度均属正常。

　　分月看，1月日照时数偏少，10月日照时数异常偏少，12月偏多，其余月份均属正常。

　　主要天气、气候事件

　　●大到暴雪

　　2017年2月21日受强冷空气及高空槽前强西南气流的共同影响，全区普降大到暴雪,过程降水量6.7毫米(宜阳)～11.1毫米(伊川)。

　　●干热风

　　2017年5月以来，全市气温持续偏高，多次出现干热风天气。5月10日至13日，全市大部分地域达到轻度干热风天气指标，持续天数为4天； 5月17日，除栾川出现轻度干热风外，其他各县均出现重度干热风天气；5月27日至29日，全市出现轻度干热风天气。

　　●初夏强降雨

　　2017年5月22日全市出现强降水天气过程，降水主要集中在22日下午4时到23日凌晨1时，具有范围大、强度强的特点。

　　●高温

　　2017年5月多次出现≥35℃的高温天气。盛夏7月至8月各县(市)日最高气温≥35℃的高温日数为9天(栾川)～28天(伊川)，比常年偏多6.2天(嵩县)～19.2天(洛宁)，全市平均偏多14.2天。其中，8月6日全市日平均最高气温为38.4℃，为盛夏最热的一天。

　　●干旱

　　2017年3月全市无有效降水过程，降水量显著偏少，加上气温偏高，辖区部分地域冬小麦出现轻微干旱。

　　夏季主要降水过程集中在6月上旬和8月下旬，6月中旬至8月中旬，降水过程及降水量均严重偏少，尤其是7月降水严重偏少44%。据8月1日0厘米～30厘米自动土壤水分监测资料显示，宜阳高坡垴站重旱，洛宁、汝阳、孟津雷河站中旱。

　　●秋季连阴雨

　　2017年9月24日至10月17日，24天里降雨日数多达19天，其余5天均为阴天，无秋高气爽之晴日。持续阴雨天气期间全市平均降水量155毫米，较常年同期偏多202%，并创2006年以来同期最多值。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 张俊洁）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]没想到，不起眼的头痛差点要了命
  • ·[健康]遇冷风沾凉水，手指会“变魔术”
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    幸福就是与他相扶相伴每一天
    幸福就是与他相扶相伴每一天
    幸福就是与他相扶相伴每一天
        您喜欢与80多岁的老人聊天吗？或许您会摇头，跟他们有什么好聊的。可《幸福周刊》记者想告诉您，和一位85岁...
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
  • ·听冬泳故事 看“泳士”做“血管体操”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一加油站搞促销 上百辆车排队占了...
  • 笑出声！盘点洛阳2017年十大奇葩新闻 ...
  • 洛阳“市民之家”投用在即 记者带您提...
  • 洛阳市首家县区级监察委员会今日挂牌成立
  • 帅气！一批“铁甲威龙”消防机器人在...
  • 洛阳推广汽车健康档案 车主可随时查看...
  • “洛阳造”磁性器件填补省内空白
  • 中央纪委全会今起召开 反腐新部署引期待
  • 对接融入全市大局 全面提升发展质量—...
  • 洛阳出台意见规范农村住宅建设
    		•
    百姓呼声
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    网传今年将取消小货车营运证？市交通局回应
    精彩图片
    嵩县天桥沟：雪后尽显...
    洛阳“市民之家”露芳...
    洛阳东环路跨洛河桥：...
    嵩县田湖镇第一初级中...
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    为这四位家长点赞

    毛尖视野 冬日凤湖

    雪中弹吉他的美女老师
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605