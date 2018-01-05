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洛阳一加油站搞促销 上百辆车排队占了快车道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 08:40

　　记者在车上看到，排队加油的车引发了拥堵

　　“中石化汽油巨惠送暖，E92、E95汽油每升直降一元。……”前两天，一条加油站的优惠信息在朋友圈刷屏，不少司机赶到中州西路上某加油站排队加油，甚至占用了快车道排队，引发中州西路部分路段拥堵。10日下午，市交警部门约谈加油站负责人，责令其限期改正。

　　加油站搞促销，周边路段严重堵车

　　10日9时30分许，《洛阳晚报》记者驱车到涧西区采访时发现，中州西路和天津路交叉口西200米的中石化某加油站前车辆聚集，上百辆车自西向东排了数百米，现场有民警在维持秩序。记者注意到，排队加油的车辆不仅占了中州西路的慢车道，还占了部分快车道，已经影响了交通。

　　“朋友圈都在传，这家加油站今天汽油每升降一块钱。”记者与路边司机攀谈得知，这是该加油站举行的为期两天的优惠活动，当天是最后一天。当日11时30分许，记者从此处返程时发现车辆已排队至中州西路与太原路交叉口，虽然维持秩序的民警不少，但赶来参与活动的车仍在增加，拥堵情况并未改善。

　　市民投诉路太堵，加油站负责人被约谈

　　无独有偶，9日，我们也接到了市民打来的报料电话，市民称道南路中石化一加油站也在举行类似活动，导致周边拥堵。记者在网上搜索得知，署名为中国石化销售有限公司河南洛阳石油分公司的公众号曾于5日发布类似消息：为了您和爱车的安全，我们特将本周末汽油优惠活动延迟到下周二、周三(1月9日、10日)，优惠幅度为加油机价格直降1元。

　　对于该情况，记者随后咨询了市交警支队，他们称已注意到该情况，10日下午，长春交巡大队、天津交巡大队已对中州西路上的那家加油站的负责人进行约谈，要求其立即停止促销活动并进行整改，将整改方案提交。该加油站负责人表示立即停止该活动并上交整改方案。

　　提醒：占用城市道路举办活动，未经有关主管部门同意将被罚

　　对于此次约谈，市交警支队相关负责人说，该加油站近期举办的加油降价促销活动，特别是1月9日、10日的活动未报交通管理部门审批，导致中州西路、太原路、天津路沿线车辆滞留，道路严重拥堵，也影响了救护车、消防车的通行，110报警投诉较多，群众意见特别大。

　　该负责人说，《洛阳市道路交通安全条例》明确规定，在城市道路上占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路管理部门的同意；影响道路交通安全或者正常通行的，应当征得公安机关交通管理部门的同意。违反相关规定的，由政府部门责令限期改正，可以处以2万元以下罚款。

　　该负责人提醒，此次先警告，该加油站后期如需开展此类影响交通秩序的活动，应将活动方案及保通措施上报，并遵守《洛阳市道路交通安全条例》，否则，将按照《洛阳市道路交通安全条例》给予罚款。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 谢育健/文 记者 李岚/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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