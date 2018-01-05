洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区

市府院社区健康教育活动室墙上的体质指数对照表

早晚锻炼，到社区里的健康步道上走走；日常体检，到社区健康自测小屋里自助测血压、血糖；每个月，社区还会开展健康知识讲座……

近日，西工区入选第四批国家慢性病综合防控示范区，像这样在家门口就能让慢性病患者享受到各项健康服务的健康社区，目前西工区已建成16个。

改变：社区小花园里多了健康步道

今年72岁的朱宝莲是西工区市府院社区的居民，10日下午，当《洛阳晚报》记者见到她时，她刚在社区健康教育活动室听完一场健康知识讲座。

“我有气管炎，心脑血管也不太好，以前隔三岔五就得往医院跑，现在感觉去医院的次数比以前少多了。”朱宝莲说。

发生这样的变化，还得从她所在的市府院社区说起。2017年3月，西工区正式启动国家慢性病综合防控示范区创建工作，市府院社区开始发生变化。

该社区内有一个面积约300平方米的小花园，曲径通幽，环境优美，空地上还配置了健身器材，这里是朱宝莲和邻居们平时健身最常去的场地。每天早上8时，他们会相约一起练气功，吃过晚饭还要去练1个小时的拍手操。

去年7月，朱宝莲发现昔日熟悉的小花园发生了变化：小花园长廊的入口处有了“健康从这里开始”的标语，沿着地上的箭头往前走，还有“100米”“200米”的标志，“这跟洛浦公园里的健康步道挺像啊，以后不用大老远往公园里跑了，在社区的健康步道上就能健步走了”。

现在，朱宝莲每天的健身项目里又多了一项健步走。这条社区健康步道虽然只有300米长，却让朱宝莲的日常锻炼更科学了，有了距离标志作为参照，她可以计算健步走的速度和距离。

提升：走进社区，处处都能感受到健康生活氛围

西工区疾控中心副主任张萍说，按照西工区“全民健康生活方式行动示范社区”创建标准，健康社区不仅要硬件达标，同时还要具备相应的软件条件。

●健康自测小屋

市府院社区的健康自测小屋位于市府院社区卫生服务中心内。10日下午，记者来到这里看到，60岁的居民王先生正在使用血压计自助测血压。

“我有高血压，几乎每周都会来测血压，出门走几步路就过来了，这里的设备不仅专业还免费，真的很方便。”王先生说。

除了能测血压，在健康自测小屋还可以自助测量身高、体重、血糖，也能做心电图。

●健康教育活动室

市府院社区的健康教育活动室位于社区服务大厅西侧，50多平方米的活动室内摆放着整齐的桌椅，墙上还有健康指数大转盘等，这里也是朱宝莲老人每个月都要来的地方。

“社区里每个月都有健康知识讲座，请的都是各大医院的医生，他们会讲如何科学控制血糖、血压、体重……在这儿我长了不少知识。”朱宝莲说。

除此之外，市府院社区还定期在辖区居民中评选健康家庭、健康团体，组织合唱团、舞蹈队等，每月都有丰富多彩的活动。

未来更多社区将被列入健康社区发展计划

去年，西工区已建成16个健康社区

后李社区御博城社区

香榭里阳光社区永昌路社区

置隆花园社区纱厂西路社区

健康东路社区市府院社区

体育场路社区洛阳桥社区

芳林南路社区上阳路社区

石油路社区中建社区

光华社区丹城社区

西工区卫计委主任茹敏说，预计2018年全区健康社区还会再增加5个（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 吴言 文/图）