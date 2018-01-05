洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 08:46

　　市府院社区健康教育活动室墙上的体质指数对照表

　　早晚锻炼，到社区里的健康步道上走走；日常体检，到社区健康自测小屋里自助测血压、血糖；每个月，社区还会开展健康知识讲座……

　　近日，西工区入选第四批国家慢性病综合防控示范区，像这样在家门口就能让慢性病患者享受到各项健康服务的健康社区，目前西工区已建成16个。

　　改变：社区小花园里多了健康步道

　　今年72岁的朱宝莲是西工区市府院社区的居民，10日下午，当《洛阳晚报》记者见到她时，她刚在社区健康教育活动室听完一场健康知识讲座。

　　“我有气管炎，心脑血管也不太好，以前隔三岔五就得往医院跑，现在感觉去医院的次数比以前少多了。”朱宝莲说。

　　发生这样的变化，还得从她所在的市府院社区说起。2017年3月，西工区正式启动国家慢性病综合防控示范区创建工作，市府院社区开始发生变化。

　　该社区内有一个面积约300平方米的小花园，曲径通幽，环境优美，空地上还配置了健身器材，这里是朱宝莲和邻居们平时健身最常去的场地。每天早上8时，他们会相约一起练气功，吃过晚饭还要去练1个小时的拍手操。

　　去年7月，朱宝莲发现昔日熟悉的小花园发生了变化：小花园长廊的入口处有了“健康从这里开始”的标语，沿着地上的箭头往前走，还有“100米”“200米”的标志，“这跟洛浦公园里的健康步道挺像啊，以后不用大老远往公园里跑了，在社区的健康步道上就能健步走了”。

　　现在，朱宝莲每天的健身项目里又多了一项健步走。这条社区健康步道虽然只有300米长，却让朱宝莲的日常锻炼更科学了，有了距离标志作为参照，她可以计算健步走的速度和距离。

　　提升：走进社区，处处都能感受到健康生活氛围

　　西工区疾控中心副主任张萍说，按照西工区“全民健康生活方式行动示范社区”创建标准，健康社区不仅要硬件达标，同时还要具备相应的软件条件。

　　●健康自测小屋

　　市府院社区的健康自测小屋位于市府院社区卫生服务中心内。10日下午，记者来到这里看到，60岁的居民王先生正在使用血压计自助测血压。

　　“我有高血压，几乎每周都会来测血压，出门走几步路就过来了，这里的设备不仅专业还免费，真的很方便。”王先生说。

　　除了能测血压，在健康自测小屋还可以自助测量身高、体重、血糖，也能做心电图。

　　●健康教育活动室

　　市府院社区的健康教育活动室位于社区服务大厅西侧，50多平方米的活动室内摆放着整齐的桌椅，墙上还有健康指数大转盘等，这里也是朱宝莲老人每个月都要来的地方。

　　“社区里每个月都有健康知识讲座，请的都是各大医院的医生，他们会讲如何科学控制血糖、血压、体重……在这儿我长了不少知识。”朱宝莲说。

　　除此之外，市府院社区还定期在辖区居民中评选健康家庭、健康团体，组织合唱团、舞蹈队等，每月都有丰富多彩的活动。

　　未来更多社区将被列入健康社区发展计划

　　去年，西工区已建成16个健康社区

　　后李社区御博城社区

　　香榭里阳光社区永昌路社区

　　置隆花园社区纱厂西路社区

　　健康东路社区市府院社区

　　体育场路社区洛阳桥社区

　　芳林南路社区上阳路社区

　　石油路社区中建社区

　　光华社区丹城社区

　　西工区卫计委主任茹敏说，预计2018年全区健康社区还会再增加5个（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 吴言 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]没想到，不起眼的头痛差点要了命
  • ·[健康]遇冷风沾凉水，手指会“变魔术”
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    幸福就是与他相扶相伴每一天
    幸福就是与他相扶相伴每一天
    幸福就是与他相扶相伴每一天
        您喜欢与80多岁的老人聊天吗？或许您会摇头，跟他们有什么好聊的。可《幸福周刊》记者想告诉您，和一位85岁...
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
  • ·听冬泳故事 看“泳士”做“血管体操”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一加油站搞促销 上百辆车排队占了...
  • 笑出声！盘点洛阳2017年十大奇葩新闻 ...
  • 洛阳“市民之家”投用在即 记者带您提...
  • 洛阳市首家县区级监察委员会今日挂牌成立
  • 帅气！一批“铁甲威龙”消防机器人在...
  • 洛阳推广汽车健康档案 车主可随时查看...
  • “洛阳造”磁性器件填补省内空白
  • 中央纪委全会今起召开 反腐新部署引期待
  • 对接融入全市大局 全面提升发展质量—...
  • 洛阳出台意见规范农村住宅建设
    		•
    百姓呼声
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    网传今年将取消小货车营运证？市交通局回应
    精彩图片
    嵩县天桥沟：雪后尽显...
    洛阳“市民之家”露芳...
    洛阳东环路跨洛河桥：...
    嵩县田湖镇第一初级中...
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    为这四位家长点赞

    毛尖视野 冬日凤湖

    雪中弹吉他的美女老师
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605